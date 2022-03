La historia de 14 ucranianos a los que sorprendió la guerra en España: "No pueden ni hablar con sus familias"

Algo como lo que te voy a contar es más propio de una seríe apocalípitica de televisión. Un día te despides de tu familia para pasar unos días fuera de casa, para pasarlo bien y hacer deporteb y de la noche a la mañana estalla la guerra en tu país. Entonces te quedas atrapado en un lugar extraño, donde no sólo no conoces a nadie sino que es tampoco entiendes el idioma. Han cerrado el tráfico aéreo y no puedes volver. Y además, todo esto te pasa con un grupo de once niños que están a tu cargo. La situación se mueve entre el temor y la desesperación y solo hay una herramienta para salir adelante. Una herramienta poderosa. La solidaridad de los vecinos del lugar donde te has quedado atrapado. Esta historia tiene un escenario concreto, la localidad de El Tiemblo en Avila.

El grupo lo compononían 14 personas, 11 menores y 3 monitores procedentes de Ucrania, entre ellos un matrimonio con sus 2 hijos. Todos practican un deporte que se está poniendo de moda: la orientación. Una disciplina que empieza a conocerse en España y que consiste en localizar con la ayuda de un mapa y una brujula una serie de puntos de control ocultos antes de llegar a la meta. Jamás pensaron que ellos mismos acabarían desorientados en un país extranjero.

Y aquí entra en juego Tatiana Lozinska. Ella se enteró de la situación de estos menores porque su hijo estaba participando en el mismo campeonato. No se lo pensó dos veces. Y esa noche todos a su casa, los 14: "Cuando llegaron a mi casa nos abrazamos todos. Es como una familia, no nos conocíamos antes pero ya estamos muy unidos".

Se apañaron como pudieron y al día siguiente Tatiana, publicó en Facebook la historia de estos 14 ucranianos. David García, otro vecino de el tiemblo contestó al mensaje. A raíz de que David conoce esta situación y la divulga por redes sociales recibieron inmediatamente la solidaridad no sólo por parte del Ayuntamiento si no de todos los vecinos. Gracias al wifi en la biblioteca municipal estos niños han conseguido mantener el contacto con su familia. Tras 4 días en el albergue de El Tiemblo, el Gobierno de Castilla y León se ha hecho cargo de la tutela de 9 de los chavales ya que los otros 2 estaban con sus padres: "Ahora mismo hay en el centro 14 personas, 3 adultos y menores de edad. De momento vamos a esperar a que acabe la guerra pero volverán a Ucrania". Hay que ponerse en la situación de estos crios, de la noche a la mañana les cambio la vida.