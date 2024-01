La historia de Santi, un año después de perder a su mujer: "Con dolor pero profundamente felices"

La pasión de Santi ha sido siempre la música. Cuando este madrileño tenía 18 años, un amigo le hizo una propuesta. Le invitó a asistir a un cursillo de cristiandad. Santi no sabía muy bien de que se trataba ni a donde iba, pero le pareció bien pasar un fin de semana fuera de casa.

Lo que Santi no sabía es que aquella experiencia no le iba a dejar indiferente. Durante esos días conoció a los que se convertirían en sus mejores amigos. Descubrió la importancia de la oración y de encontrarse con Dios: “El Señor me tenía guardado una sorpresa que era encontrarse conmigo decirme que me amaba y que me quería para siempre. Ese encuentro cambió mi vida. Los cursillos están abiertos a todo el mundo que quiera vivirlos. Se dice que antes de vivir el cursillo tu vida es en blanco y negro y después se convierte en una vida “de colores”. Son los colores que tiene la gracia. Te hace percibir tu vida desde una perspectiva distinta el saberte amado incondicionalmente lo cambia todo”.

A Santi le gustó tanto que animó a su novia, a Elena a hacer también ese cursillo de cristiandad. Ella se apuntó y la experiencia también le encantó.

?? ¡Felicidades, Cursillistas! ??



Hoy celebramos los 75 años del primer Cursillo en la historia del movimiento.



Han pasado 30 años desde que Santi y Elena hicieron ese cursillo en su parroquia. Desde entonces, el grupo que esos días se creó en ese curso se ha convertido en una gran familia. Juntos han celebrado bodas, bautizos. Han vivido problemas en los que juntos se han apoyado y también han ido creciendo en su fe.

Santi y Elena tuvieron tres hijos y en cada circunstancia de su vida han encontrado el apoyo y el aliento de su grupo de cursillos de cristiandad. En el año 2017 a Elena le detectaron un cáncer que estaba muy extendido. Durante estos años fue recuperándose y también sufriendo fuertes recaídas. El pasado año Elena falleció.

Su marido, Santi Jiménez asegura que la fe y su grupo de cursillos de cristiandad han sido los que lo han sostenido en todo este tiempo: “El saber que por muy mal que vayan las cosas el vino bueno siempre te lo da al final. Una mujer con con 43 años le detectan un cáncer y fallece y deja a 3 hijos huérfanos y a un viudo a ojos humanos no hay quien lo entienda pero nosotros hemos vivido profundamente felices la enfermedad de Elena. Con dolor pero profundamente felices. Mi hijo este verano me daba las gracias por haber convertido la muerte de su madre en una experiencia de Dios. El Señor cuando le pides ayuda Él te sostiene te hace vivir las cosas con un prisma totalmente distinto”.