Gorro, bufanda y guantes para resistir al frío: recorrido por la España bajo cero en 'Mediodía COPE'

¿Cómo combates el frío helador trabajando al aire libre? Es lo que le ha preguntado Pilar García Muñiz a Carmen Buñol, trabajadora de la ONCE en Teruel. Precisamente en esta ciudad aragonesa, a primera hora de la mañana, el termómetro estaba en negativo. -4º a las ocho de la mañana cuando Carmen salía de casa camino a su quiosco.

"Hace un rato que no veo el termómetro, la última vez que lo miré había 3º, pero cuando he salido a las 8 de esta mañana había 4º bajo cero". El quiosco de Carmen está en la calle "por suerte y es pequeño y solo tiene una pequeña abertura para atender a los clientes, con un calefactor sobra. No paso ni frío ni calor", pero para andar por la calle Carmen sí se protege aunque no con mucha ropa, "llevo una sudadera buena y la chaqueta porque luego estoy en el quiosco y no me pongo muchas capas".

Carmen tiene su pequeño calefactor, sin embargo, los clientes llegan todos pertrechados para aguantar el frío "vienen todos con la bufanda, el chaquetón gordo, el gorro...". Pese al frío, Carmen hoy no ha notado menos ventas, "en los días de frío seco como hoy vendo más o menos igual, pero si hace aire como ayer, la gente no sale de casa", reconoce.

"El frío es ideal para las vides"

Y de Teruel a Orense donde la pasada madrugada el mercurio marcaba -4º. Anibal Blanco es bodeguero y trabaja en el campo con las vides y también las bodegas.

"Ahora hay 14º, un sol espléndido sin una nube y de esos días que apetece pasear", respondía Anibal a la pregunta de qué temperatura hacía al mediodía, pero "a las siete y media de esta mañana había -4º, incluso a las 8 era aún peor, estábamos a menos 5º, lo único es que aquí en Monterrey hay un microclima si sale el sol, ahora por las noches hemos llegado a estar a -12º", que solo con oirlo uno se pone a temblar.

Pero el frío no es malo, precisamente, para las vides es " ideal, sobre todo para los que intentamos respetar el medioambiente porque el frío consigue matar insectos y hongos y nos evitamos una buena parte de tratamientos" explica el bodeguero, otra cosa es la temperatura de la bodega, "en nuestro caso tenemos la bodega climatizada tanto en verano como en invierno y si bajamos ahora al sótano estamos entre 17-18º. Pero para la gente que trabaja en el campo, la primera hora, con estas temperaturas, es muy duro".