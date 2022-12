Gonzalo Santa María: "Todos somos necesitados, dependientes y necesitamos ayuda"

“Nuestras vidas siempre están llenas de asuntos que nos apremian. Tenemos tanta prisa que nunca hay tiempo para reflexionar y por, este motivo, nuestra sociedad está generando millones de personas solas con apariencia de estar acompañadas”. Son las primeras palabras de un libro que ha escrito Gonzalo Santa María, un profesor de Secundaria y Bachillerato de 57 años que a punto estuvo de perder la vida en 2020 por culpa de una enfermedad que por aquel entonces era prácticamente desconocida: la COVID 19.

No es la única experiencia que ha marcado su vida. Gonzalo perdió a uno de sus mejores amigos cuando tenía 18 años, su mujer tuvo un aborto, la casualidad quiso que no subiese a uno de los trenes que explotó el 11 de marzo de 2004 y, la que más ha cambiado su vida: es padre de Santiago, un chico con Trastorno del Espectro Autista. Todas estas vivencias las cuenta en 'Te lo tenía que contar', un libro que publica la editorial Encuentro.

Gonzalo Santa María ha explicado en 'Mediodía COPE' que el libro es una carta que le envió a su amigo J., fallecido hace cerca de 40 años. "Entre la adolescencia y la juventud, las amistades marcan mucho y son decisivas en la vida. Quizás por eso me impactaron tanto su enfermedad y su muerte", ha asegurado. "Las personas afrontamos las situaciones que nos toca vivir y eso nos va formando, así que puedo decir que en mi vida ha habido unas cuantas tormentas".

"No podría cuantificar cuánto he aprendido de mi hijo Santi. Estos 24 años en su compañía nos han aportando tanto a mi mujer, a sus hermanos y a mí, que ahora mismo no entenderíamos la vida sin él", ha asegurado el autor de 'Te lo tenía que contar' en COPE.

"Con el paso del tiempo vas viendo que el centro de la realidad no eres tú, sino que eres una parte y, por eso, afrontar todos los desafíos que se presentan nos hace crecer", ha asegurado Gonzalo Santa María. "Te das cuenta de que el tejido humano está hecho de darnos amor los unos a los otros y que todos somos necesitados, dependientes y necesitamos ayuda. Eso es algo que comprendes cuando pasas por ciertas circunstancias".