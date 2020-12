J.A. González fue retenido en Venezuela: “Me apuntaron con una pistola en la espalda”.

Seguimos muy pendientes de Jesús Quintana García, el malagueño que ha sido secuestrado en Colombia.

Como te estamos contando, Jesús es el director del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Ayer Jesús viajaba con su coche por una carretera en las cercanías de Toribio, al suroeste de Colombia. Las informaciones apuntan a que en ese itinerario fue interceptado por unos desconocidos en un retén ilegal. Así nos lo ha confirmado el jefe de la Policía colombiana, general Óscar Atehortúa, que añadía que están trabajando las fuerzas militares y la Policía Nacional de manera integrada.

Por el momento, se desconocen más detalles. Y la policía colombiana y la española también están investigando de forma conjunta el secuestro para poder dar cuanto antes con el paradero de Jesús.

Son momentos angustiantes tanto para él como para sus familiares y amigos. Lo sabe muy bien José Antonio Fernández. Él es un venezolano y ahora reside en España. Hace cinco años sufrió un secuestro exprés en su país.

José Antonio recuerda aún esos momentos terribles. Nos ha contado que, al escuchar la noticia de Jesús, se le vino a la cabeza lo que él mismo pasó, su experiencia. Cuenta que al ir a por el pan le asaltaron. Este profesor nos ha relatado los hechos: “Al abrir la puerta del coche, me apuntaron con una pistola en la espalda, me pidieron las llaves y me llevaron secuestrado a unos barrios de gente obrera. Y después de 3 horas tuve la suerte de que me liberaron a cambio del coche".

Confirma que el objetivo era robarle el automóvil. Se siente afortunado de que lo consiguieran y le dejaran marchar, porque a otros les matan cuando obtienen lo que buscan. Cuando le dejaron libre, cogió un taxi y llegó a su casa, donde le esperaba su mujer; eran las once de la noche. Un día que no olvidará jamás.

Pero resalta la labor de la policía de Venezuela como algo nulo. Así lo ha explicado: Yo tengo conocimiento, imagínate, eso ya era común y corriente, secuestros por dinero, Y realmente las fuerzas policiales eran completamente ineficaces, osea, uno no tenía completa seguridad de salir vivo, o de que en cualquier esquina no le pudieran asaltar".

José Antonio vive ahora en España. Pero todavía no ha podido olvidar esta dura vivencia.