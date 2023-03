Florence Oloo es la última ganadora del Premio Harambee, una científica y profesora universitaria que, como todas las mujeres que reciben este premio, ha hecho mucho por la promoción de la mujer africana y la igualdad en el continente. Algo que, de momento, está lejos de conseguirse en África.

"Voy a usar este premio para ayudar a las mujeres de Kimusu, en Kenia. Intentamos ayudar a las mujeres del entorno rural para mejorar su nivel de vida y ayudar a sus familias", le ha dicho Florence Oloo a Pilar García Muñiz en 'Mediodía COPE'. "Soy mujer, africana y he tenido muchas posibilidades, por eso he querido promover a la mujer africana, porque he visto a esas otras que han tenido complicaciones en sus vidas. Yo he llegado lejos en mi educación, ¿pero ellas qué? Tenemos que darles herramientas para que puedan ayudarse ellas mismas".

Florence Oloo ha puesto en marcha el Programa Jakana, con el que ha ayudado durante su primer año a 30 mujeres de entre 18 y 30 años en el condado keninano de Kimusu. Ahora con el dinero de este Premio Harambee 2023 podrá continuar impulsándolo. "Queremos llegar a más y estamos buscando más fondos para lograrlo. Tenemos muchas ideas y lo que de verdad queremos es más financiación para llevarlo a otro nivel y llegar a muchas más mujeres".

¿Sabes qué significa harambee?

'Harambee' significa “todos juntos” en swahili. Es una expresión que se usa cuando se necesita que todos colaboren con todos. ¿Hay una familia en apuros?: “¡Harambé!” ¿Hay que construir una escuela o una casa?, ¿hay que allanar un camino?: “¡Harambé!”. También es el nombre de una fundación española que entrega todos los años el premio Premio Harambé.

"Para mí es orgullo muy grande compartir este premio con las premiadas anteriores. Conozco personalmente a algunas de ellas y sé que compartimos esta pasión de ayudar a las mujeres de nuestros países", ha concluido Florence Oloo.