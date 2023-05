Fernando de Haro: "Giussani se tomó muy en serio su propia humanidad"

¿Conoces a Luigi Giussani? ¿Te suena? Hoy hemos hablado en 'Mediodía COPE' de su figura y del movimiento que fundó, Comunión y Liberación. Pilar García Muñiz ha hecho una aproximación a este personaje del siglo XX con Raquel y José, ambos miembros de CyL. Luigi Giussani es el sacerdote italiano que fundó el movimiento eclesial Comunión y Liberación en los años 60 en Milán (Italia). Pero una de las personas que más y mejor lo conocen es otro de los comunicadores de nuestra cadena, el periodista y director de 'La Tarde de COPE', Fernando de Haro, que ha escrito 'Don Giussani. El ímpetu de una vida' y que ha querido presentarlo en el programa que lo precede en la parrilla.

"Lo que más me cautiva de él es que se toma muy en serio su propia humanidad, lo que le gusta, como la poesía", ha dicho el periodista Fernando de Haro en 'Mediodía COPE. "Giussani desde que comienza a dar clase se encuentra a chavales para los que la palabra 'Dios' no significa nada, gente que ve a un cura piensa que ese señor no tiene nada que decirle de la vida porque la religión ya no les interesa. Don Giussani sabe vivir con estos chicos de forma que el cristianismo vuelve a ser interesante".

"Desde que es jovencito y está en el seminario tiene una fuerza afectiva y racional y siempre ha estado dominado por ese ímpetu, que es fuerza e interés", ha explicado el autor de este libro, Fernando de Haro. "Comunión y Liberación nace en los años 50 en un instituto público y luego, otra vez, tras la protesta de 1968. Los chicos que estaban con Giussani le pusieron ese nombre porque decían que la liberación que todos buscamos estaba en la comunión, es decir, la vida de la Iglesia".

En 'Don Giussani. El ímpetu de una vida', nuestro compañero Fernando de Haro analiza la figura del sacerdote tras una investigación a partir de testimonios de personas que lo conocieron y de lo que el propio fundador de Comunión y Liberación dijo y escribió.