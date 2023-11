La familia de Emad no puede regresar a España desde Gaza: "Están disparando a todo lo que se mueve"

Los primeros 40 españoles que han conseguido salir de Gaza están en el Cairo, en Egipto, esperando subirse en un avión del Ejército del aire y poder regresar a España. Hoy está previsto que otro grupo de 84 españoles crucen el paso fronterizo de Rafáh, al sur de Gaza y puedan ser también evacuados del horror de una guerra cuyas víctimas mortales en territorio palestino superan las 11.000.

En esa lista de evacuados están la mujer de Emad Ismail y tres de sus hijos, de 25, 22 y 8 años. Él, profesor de Matemáticas y Física de Bachillerato en un colegio de Linares, en Jaén, ha tenido que informar esta mañana al cónsul de que por desgracia su familia no va a poder salir. Y no pueden hacerlo porque se encuentran lejos de ese camino fronterizo y la distancia a recorrer es demasiado peligrosa como para arriesgarse con un niño pequeño.

Estaban en la lista de españoles para ser evacuados

Emad se enteraba ayer que su familia estaba en esa lista para salir de Gaza, "el cónsul mandó un WhatsApp con un excel con el nombre de 84. En ella están los nombres de mis hijos. Yo me he alegrado, genial, pero por la noche cuando hablo con ellos, no sabían nada de que estaban en la lista y me comentaron que no hay nada seguro y ni el cónsul puede asegurarnos el camino, se tenían que desplazar al sur, salir y ya está" y ante esa inseguridad han decidido quedarse, cuenta en Mediodía COPE a Pilar García Muñiz.

"Ellos viendo la mala suerte de que ayer bombardearon ahí, vieron la muerte delante de sus ojos y han decidido que no quieren arriesgar más. Si yo estuviera quizá les hubiera dicho, vamos para allá y ya está que salga lo que Dios quiera, pero dos mujeres y un niño es una responsabilidad. Así me lo dijo mi mujer si quieres salimos, pero si nos pasa algo, la responsabilidad es tuya o en tu vida interior", confiesa Emad contando parte de esa conversación con su mujer.

La familia de Emad, su mujer y sus hijos, se encuentran a 45 minutos en coche de la frontera, del paso de Rafáh, "están a 45 kilómetros, la única posibilidad es salir andando. Mi mujer dice que con el chico serán 4 o 5 horas o más y sin la seguridad de poder salir vivos de ahí porque están disparando a todo lo que se mueve. Y mi mujer me dice, ¿me aseguras que pasamos vivos? Porque el segundo día que la Embajada dice que evacúan a la zona del sur, me enfadé mucho con ellos porque no han salido, pero gracias a Dios que se quedaron en casa porque bombardearon a toda la gente que ha ido al sur", relata.

"Mi familia tiene miedo"

En aquella ocasión murieron primos de Emad y su familia tiene el miedo en el cuerpo, por ello, ahora se alegra de que su familia no saliera en ese momento. "Mi hija, la mayor, que es periodista, está en la zona del sur, en un campamento de refugiados y sabe lo que está sobre el terreno y los movimientos y cuando salió la lista ya me dijo, papá el camino está muy peligroso y ya me empezó a poner mal cuerpo", confiesa.

Emad le comunicó al cónsul que su familia no iba a poder salir, porque la cosa está muy mal y además tenían que estar a las 8 de la mañana en la frontera, cuando el alto el fuego comienza a las 10 y tenían que ir caminando, ¿cómo quieren que estén cuando el alto el fuego comienza más tarde? Son noticias contradictorias.

Viviendo la realidad, "es muy duro, lo estamos pasando mal, me dice mi hija", sabiendo esto, Emad prefiere que no se arriesguen porque el cónsul le ha dicho que volverán a intentarlo cuando haya un alto el fuego que ha anunciado Israel.