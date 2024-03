Esther López, psicóloga en el IFEMA el 11-M: "Me impactó la cantidad de gente sufriendo, el no entender"

Esther López Valtierra es psicóloga de Emergencias de Madrid SAMUR. Hoy tiene 49 años, pero cuando sucedió la tragedia del 11-M tan solo tenía 29. Llevaba solo unos cinco meses en el SAMUR.

Fue una de las psicólogas que acudió de inmediato, en su día libre y como voluntaria, a IFEMA para ayudar a las familias con desaparecidos. "Ese día no me tocaba trabajar", ha contado a Pilar García Muñiz, en 'Mediodía COPE'. "Recibí una llamada. Me vestí y fui al trabajo, y de ahí a la calle Tellez, donde colaboré con compañeros y después nos trasladaron a IFEMA".

El trabajo y la labor que realizaron allí fue "fundamental" para la atención de los familiares de las víctimas. "Según iban llegando, se les iba acompañadnos, hay que decir que un gran número de personas que llegaron hasta allí iban buscando a una misma persona", ha recordado la psicóloga. Familiares, compañeros de trabajo y amigos. "Muchísima gente buscando a una sola persona, igual ni siquiera se encontraron en IFEMA debido a la cantidad", ha lamentado.

Además, ha contado que colaboraron con la policía científica. "Es importante anticipar que la capacidad de pensar se reduce y es importante que los familiares tengan la información preparada para cuando fuera solicitada por científica", ha relatado. Tuvieron que identificar objetos, fotografías para la científica y para que así "las familias pudieran descansar y llorar a sus seres queridos".

En ese momento no eran conscientes de la magnitud del desastre. "Fuimos conociendo el número de fallecidos a medida que estábamos allí", ha confesado. Fue entonces cuando "empezamos a valorar la magnitud de lo que iba a aparecer por IFEMA". Ha confesado que en ese momento no se sintió sobrepasada, pero ha recordado que era nueva en SAMUR. "Estaba aprendiendo la emergencia diaria, sucesos de magnitud muy pequeña y fue la primera vez en sucesos de gran magnitud", ha agregado.

Lo que más le impactó fue la "cantidad de gente sufriendo, el no entender el porqué, el buscar a hermanos, hijos, padres... la agonía del no saber", ha relatado. Tanto es así, que Esther ha confesado a Pilar García Muñiz que los allegados de las víctimas acudían a los hospitales en busca de sus seres queridos. IFEMA era "el último sitio donde las personas iban".