La incansable labor del Hogar de San José con los más necesitados: "Pretendemos extender la Palabra de Dios"

En España hay 11 millones de personas que viven en situación de exclusión. Son, nada más y nada menos, que una de cada cuatro. Según datos delInforme Foessa, una de cada tres no ganan lo suficiente para vivir dignamente y una de cada catorce no tienen ningún tipo de ingreso. Para combatir esta situación, en Barcelona hay una asociación que acoge a decenas de personas en los llamados Hogares de San José.

Pilar García Muñiz ha presentado hoy enMediodía COPEa una de ellas. Su nombre es Alejandro, nació en Colombia, pero ha vivido toda su vida en Venezuela, un país al que emigró con su familia cuando era niño huyendo de las guerrillas.

W5TT8P Buenos Aires, 23 de Julio de 2019. La crisis economica golpea Argentina. 8.000 personas viven en la calle pese al crudo invierno solo en Buenos Aires.

Allí, Alejandro estudió, trabajó, conoció a su mujer Yudélvis y formó una familia con ella. Pero en 2017, como otros dos millones de venezolanos, Alejandro y su familia decidieron cruzar la frontera y emigrar a Colombia. La situación en Venezuela era insostenible yestaban sufriendo la escasez de productos en el supermercado y la falta de seguridad en las calles.

"Decidimos emigrar ese año para Colombia, en Venezuela, pues, lamentablemente no se puede vivir dignamente [...] fue muy difícil y nos pusimos a trabajar todos. Cuando llegamos a Colombia la economía era mejor que en Venezuela pero luego debido a la pandemia y al tema político ha decaído muchísimo y es difícil para un inmigrante salir adelante", así lo ha contado Alejandro en Mediodía COPE.

Alejandro asegura que es un país donde hoy en día reina la anarquía. Una realidad que no querían vivir de nuevo en Colombia. Sin embargo, en 2022, cuando Gustavo Petro ganó las elecciones, temieron que pudiera volver a repetirse. Por eso motivo, Alejandro hizo las maletas y se decidió a emigrar a España paratrabajar. Todo el dinero que gana se lo envía a su familia, unos mil euros al mes.

Como puedes imaginar, en esta situación, Alejandro no puede costearse un alquiler en Barcelona, por lo que la ayuda que recibe del Hogar de San José - donde vive desde enero - le es absolutamente fundamental. En estos 6 meses que Alejandro lleva en los Hogares de San José, ha coincidido con más de 10 compañeros de piso de distintas nacionalidades.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A todos los ha conocido bien Jesús, uno de los voluntarios que trabaja codo con codo con ellos en Sant Bernat.

"Pretendemos extender la Palabra de Dios, llevando a cabo el Evangelio y ayudar en todo lo que necesiten a los más desfavorecidos, cada persona hay que entender que es un mundo y tiene una situación diferente. Al tener medios limitados no podemos acoger a todo el mundo que está en la calle, no tratamos temas de drogas ni alcoholismo porque no estamos capacitados para ello", así lo ha contado hoy en Mediodía COPE, voluntario que trabaja en Sant Bernat.

En Mediodía COPE hemos hablado con una de las personas que recibe ayuda de la asociación, de Los Jóvenes de San José. Se llama Raúl, es padre de familia y está sin trabajo. Él es usuario del Banco de Alimentos desde hace 3 años. "Desde entonces me dan ayuda de comida, a parte de ropa, calzado...Este año también me ayudaron el portátil para el colegio del niño", así lo ha contado Raúl, padre de familia y al que le ayudan en la asociación.