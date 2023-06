Ya está preparado el documento para la fase final del Sínodo: "Ha quedado clara la unidad de la Iglesia"

El próximo mes de octubre se va celebrar en Roma la fase final del Sínodo de los Obispos. Tradicionalmente, el Sínodo era una reunión de obispos para debatir sobre un tema concreto y asesorar al Papa. Sin embargo, en esta ocasión, el Sínodo se ha llevado a cabo de una forma especial: con la participación de todos los bautizados. Este Proceso Sinodal, que el Papa Francisco convocó en 2020 y que se puso en marcha en octubre de 2021, va a reunir en Roma a más de 370 hombres y mujeres entre obispos, religiosos y laicos.

"El balance es muy positivo, de una Iglesia viva que profundiza en su fe, que comparte corresponsabilidad en la misión y que quiere renovarse permaneciendo idéntica a sí misma", ha dicho en 'Mediodía COPE' el subsecretario general del Sínodo, Luis Marín de San Martín. "En este proceso ha quedado clara la unidad de la Iglesia. Tenemos que acudir al Sínodo con el corazón y la mente abiertos, porque no somos nosotros los que lo dirigimos, sino el Espíritu Santo".

El agustino, obispo de Suliana, ha presentado en COPE el documento de trabajo que servirá de guía para esta fase final del Sínodo de los Obispos, el 'Instrumentum Laboris' en el que se han plasmado todas las cuestiones que preocupan de cara al futuro de la Iglesia y que "abre puertas e indica caminos para reflexionar", como ha indicado el subsecretario general del Sínodo en COPE: "Está dirigido prioritariamente para el Sínodo de los Obispos, pero también es muy útil para usarlo en las diócesis y en las parroquias".

En este documento de trabajo no se esquivan temas delicados, como todo lo relativo a las personas homosexuales y transexuales o a los divorciados vueltos a casar, asuntos a los que se ha referido monseñor Luis Marín de San Martín: "La Iglesia es una comunidad abierta y participada donde nadie debe sentirse rechazado. La Iglesia es inclusiva, de puertas abiertas, fraterna".

Let's explore the structure of the Instrumentum Laboris!

You can also download the #instrumentumlaboris in different languages?? https://t.co/HeNMaT3gpX#synod#walkingtogetherpic.twitter.com/SQVYCtBkRP