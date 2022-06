Enrique González, el negociador de Policía que evitó una catástrofe: "Si no es por mi equipo no lo contamos”

Tras siete horas de negociaciones la policía nacional conseguía sacar a un hombre que se había atrincherado en su casa, armado con un cuchillo con sus dos hijas menores. En Coslada, en Madrid.

MIJAIL, de43 años, amenazó con matar a las dos pequeñas cuando su mujer le pidió el divorcio. Una de las menores, de 12 años, pudo escapar por la ventana y llegar hasta el balcón de un vecino. Pero Mijail conseguía atrincherarse con un cuchillo en una de las habitaciones de la casa con su otra hija de 15.

Este hombre también amenazaba con volar el edificio abriendo la llave del gas. Por ello, todos los vecinos del bloque tuvieron que abandonar sus casas y ser desalojados por precaución. Las autoridades estaban preparadas para intervenir, pero, al haber una vida en juego, el camino fue el diálogo y la negociación.

Fue el policía nacional Enrique González Reales el que consiguió que el hombre soltara el cuchillo, dejará a libre a su hija y se entregase a la Policía.

Fueron siete horas de tensión.

El hombre estaba armado y tenía secuestrada a su hija menor ¿Cómo se viven esas siete horas?

ENRIQUE: “Generalmente los incidentes críticos, como nosotros los llamamos, no son lineales. Pueden resolverse en muy poco tiempo. Pueden darse situaciones completamente imprevistas, qué es lo que sucedió en este caso. Pero no es el único, pasa a menudo. Lo que parece que va a ir de una manera, de repente, por circunstancias externas o internas de la persona, deriva a otro camino completamente distinto. En ese caso es cuando se nos se nos avisan a nosotros. Cuando hay una serie de indicativos más. Pero no somos los únicos, el negociador no va allí nunca solo. El negociador va con su propio equipo, el cuál es muy importante. Porque el negociador está negociando con la persona y no puede estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. En este caso hubo que llamar al GEO debido a la gravedad de la situación”

¿Qué es lo que nunca se le puede decir a un secuestrador?

ENRIQUE: “Lo que no podemos hacer nunca los negociadores es mentir. La negociación se basa en un intento a contrareloj de establecer unas bases de confianza entre ambas partes. Si uno le dice al sujeto que va a hacer una cosa y hace la contraria, dinamitamos la negociación. Entonces hay muchas estrategias de negociación para situaciones diferentes. No es lo mismo la negociación que se hace con un suicida, que con un atrincherado con menores, que con un atracador de un banco con rehenes... son diferentes pero tiene que haber una confianza en la persona con la que se negocia. Se le dice siempre por adelantado lo que vamos a hacer y como vamos a hacerlo y así vamos estableciendo una relación.”