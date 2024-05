"Me encanta trabajar con personas y conozco la situación”: combatir los problemas de salud mental

En España, cuatro de cada diez personas valora de forma negativa su salud mental actual según la Confederación de Salud Mental. Además, 4 millones de españoles tiene algún tipo de enfermedad de salud mental. Es el caso de nuestro invitado, Jaime Arocha, quien ha venido hasta Mediodía COPE para contarnos su historia. Él tiene 46 años y es de Madrid. De adolescente, era un chico normal y como a cualquiera de su edad, le gustaba salir con sus amigos, la música y soñaba con convertirse en futbolista. Jaime comenzó a alejarse cada vez más de su familia y de sus proyectos para pasar más tiempo en la calle con sus colegas.

"Siempre tenía esa sensación de fracaso por el diagnóstico"

Empezó a beber alcohol, a consumir drogas y, poco a poco, terminó en una espiral de vicios y malos hábitos. Tenía solo 13 años y empezó a sentir que no reaccionaba ante las situaciones que se le presentaban en la vida como lo hacía el resto. Con 22 años Jaime fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide.

Sin embargo, siempre hay una segunda oportunidad para cada uno de nosotros y Jaimedespués de mucho trabajo y sacrificio, también tuvo la suya. Ahora, nuestro invitado se ha convertido en educador en un centro de rehabilitación para ayudar a personas que se encuentran en una situación parecida. “Intenté muchas veces hacer muchas cosas pero siempre tenía esa sensación de fracaso por el diagnóstico y por no poder conseguir lo que me proponía. Entré en un circuito, en diferentes centros de salud mental y empecé de limpieza. Seguí como operario de almacén... al final busqué la salida de la educación social y me di cuenta que me encanta trabajar con personas que habían estado en mi situación”.

Fundación Buen Samaritano, 25 años junto a los problemas de salud mental

El centro psicosocial en el que Jaime trabaja lo gestiona laFundación Buen Samaritano, una fundación que depende de la Archidiócesis de Madrid y que trabaja desde hace 25 años por la recuperación y la integración social, familiar y laboral de las personas con problemas de salud mental grave y hoy también nos ha acompañado en el estudio de 'Mediodía COPE' su director general, Diego Pulido, quien nos ha contado cuál es el protocolo que activa cuando llegan pacientes a la fundación. “Se hace una evaluación previa entorno a 45 días y se establecen los objetivos de trabajo.

“Me da experiencia personal poder entender en qué situación se encuentra esa persona"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Trabajamos con las personas que tienen la enfermedad mental y también con sus familias, algo que es fundamental. Las personas pueden permanecer con nosotros el tiempo que necesiten. Hay mucho mucho trabajo por parte de los técnicos que forman los grupos de trabajo".

Además, los problemas de salud mental afectan cada vez más a los jóvenes y con respecto a este aspecto, Diego ha declarado que “Estamos haciendo un trabajo de sensibilización acercándonos a los colegios, institutos, centros culturales para hablar sobre la salud mental. Si se detectan estos casos en menores de 18 también podemos trabajar con ellos".

Además, Jaime, posee un perfil diferente al que presentan el resto de educadores, él conoces bien la situación de los pacientes él mismo lo ha vivido en su propia piel. “Me da mucha experiencia personal el poder entender en qué situación se encuentra esa persona... me he tenido que formar para poder extrapolar mi experiencia y trabajar bien”.