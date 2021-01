Emilio, abre cada día su chiringuito para que sus empleados no pasen del ERTE al paro

España cerró el 2020 con 528.000 parados más, es decir, la tasa de desempleo se sitúa ya al 16%. Hay más de 1 millón de familias afectadas. Uno de esos casos es el de Daniela Flores, de 36 años, licenciada en dirección de empresas. Esta sevillana lleva 5 años sin empleo. Busca un trabajo en algo relacionado con sus estudios, pero la llegada de la pandemia le está dificultando las cosas:

En su caso se añade que Daniela padece una enfermedad digestiva que le impide realizar grandes esfuerzos físicos. Su salud NO le acompaña y, sin ningún ingreso, vive con sus padres. “Me ayudan en lo que pueden, pero cada vez la situación es más difícil. Hay facturas que pagar, el seguro del coche, etc. No tengo dinero”, ha explicado en declaraciones a Mediodía COPE.

Su situación es insostenible, como lo está siendo para miles de familias. Y no solo hay que contar las personas que no tienen empleo, también aquellas que están en ERTE, en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. En nuestro país hay más de 755.600 personas en esta situación. Hay quien incluso se resiste a que sus trabajadores en esta situación pasen a formar parte del colectivo de parados.

Uno de ellos es Emilio Rodríguez. Regenta un Chiringuito en Salobreña, al lado de Motril, desde hace 25 años. Confiesa que abre cada día para mantener a los 4 trabajadores que tiene activos, los otros 6 están en ERTE.

Emilio, en Mediodía COPE, ha comentado la situación a la que se enfrenta: “Los cuatro que tengo no se hace caja ni para pagarles a ellos. El problema es que no tenemos una ayuda. Si tuviésemos una ayuda como hubo en marzo o en abril, pues entonces sí que podríamos responder. Seguimos pagando los mismos impuestos, los mismos seguros a los trabajadores. No generas dinero y encima tienes que pagar seis mil y pico euros nada más que en seguros”.