Economistas y Competencia ponen en duda el tope a los precios de la cesta de la compra

No hay día que uno no vaya a la compra se dé cuenta de que el dinero no cunde como antes. Los alimentos han subido un 13% con respecto a hace un año pero hay alimentos básicos como la pasta, la leche, los huevos o las harinas que acumulan subidas del 20 y del 30%. Con el objetivo de rebajar la cesta de la compra se ha reunido la vicepresidenta de trabajo, Yolanda Díaz y el ministro de consumo, Garzón con las grandes distribuidoras y las asociaciones de consumidores en busca de ese acuerdo para topar precios, establecer una cesta de básicos con precio tope, que cambie semanalmente y que se mantenga hasta final de año. Una medida polémica incluso dentro del propio gobierno entre el ala socialista y la de podemos.

En esta reunión no se ha concretado nada. Los asistentes han hecho propuestas y Yolanda Díaz ha repetido lo que ya sabíamos: "La cesta tiene que contener productos frescos: carne, pescado, huevos, frutas, hortalizas y lácteos; así como una cesta para personas celíacas" y ha puntualizado que la duración "vaya más allá de las navidades".

De momento sólo hay un distribuidor que ha diseñado una cesta por 30 euros y no tiene esos frescos ni tampoco aceite de oliva. Habrá que esperar a que Díaz vuelva del G20, a finales de octubre, para una reunión más amplia. Ni siquiera hay un acuerdo entre las distribuidoras y los economistas tienen claro que no es la mejor de las opciones y que además puede conducir a más problemas para los consumidores.

Pero, ¿Por qué ese rechazo por parte de los economistas?

Pues porque en un sistema de libre mercado, que se mueve por oferta y demanda, en el que hay competencia, topar los precios no suele ser, salvo casos excepcionales, la mejor de las opciones, de hecho si se topan los precios en un sector en el que hay fuerte competencia, como es el caso de la alimentación, a nadie se le escapa la cantidad de marcas y de establecimientos que tenemos en España, si en un sector con fuerte competencia insisto como es el de la alimentación se da un control de precios puede conducir a un descenso de la oferta.

Menos oferta porque habrá pequeños y medianos productores que no tienen el suficiente músculo financiero como para sumarse a este tipo de iniciativas, quedan fuera, por tanto, y esto afecta a la competencia, además de que muchos de esos negocios pueden desaparecer y con ellos los puestos de trabajo. De hecho la Confederación Española de Comercio, que ha quedado fuera de la negociación, ha puesto el grito en el el cielo. Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio a COPE: "El loable objetivo de ayudar a los ciudadanos con la cesta de la compra básica más accesible, no debe suponer un torpedo en la línea del comercio de alimento de proximidad que perdería competitividad y mucha cuota de mercado con este intervencionismo del estado" y ha añadido que "miles y miles de comercios estarían en riesgo y con ellos todo el empleo que generan".

Pero, ese tope a los alimentos básicos puede empujar los precios...Es decir, si pones un tope máximo al que vender un producto todo el que esté vendiendo por debajo subirá el precio a este tope. Conclusión, a corto plazo la medida como es lógico ayuda a limitar los precios, a bajarlos, pero a medio y largo plazo tiene consecuencias negativas para los consumidores.

Y luego están las dudas de su legalidad. Hemos hablado con competencia y son muy claros: recuerdan que acordar precios va en contra de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la UE. Sólo en contextos con circunstancias muy excepcionales y por razones de interés general, como pasó durante la pandemia con las mascarillas, se puede regular por ley la limitación de precios. Y no ven que este sea el caso. Nos dicen desde el regulador que van a vigilar y a sancionar cualquier concertación que puedan pactar las empresas de distribución. Los economistas apuestan por dar cheques a las familias más vulnerables o reducir impuestos. Manuel Hidalgo es profesor de economía aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla a COPE: "Quizá las medidas más adecuadas serían transferencias puntuales para complementar los ingresos que les permitan solventar el problema de que los precios hayan subido, esta sería la medida más limpia", ha asegurado.