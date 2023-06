Delegado de Cáritas de Teruel, cuyo albergue acoge a vecinos del derrumbe, en COPE: "Están derrotados"

Desde que el edificio de cinco plantas de Teruel colapsaba este martes, sin ocasionar víctimas entre los vecinos, hablamos de milagro. No se puede decir otra cosa cuando, en cuestión de segundos, un edificio se viene abajo como si fuera un castillo de naipes.

Es un milagro que no haya víctimas porque, en ese momento, estaban también allí los equipos de emergencia llevando a cabo el desalojo. Si se hubiera caído unos minutos antes, podríamos estar hablando de una tragedia.

Cuarenta y cuatro vecinos lo han perdido todo. Tuvieron que salir de sus casas corriendo, con lo puesto, no pudieron coger nada. Han salvado la vida que es lo importante, pero no dejan de ser horas muy difíciles para ellos.

Unos están alojados en hoteles. Otros en el albergue de San Nicolás que gestiona Cáritas Diocesana. Juan Marco, el delegado de Cáritas de Teruel contaba en Mediodía COPE, cómo se encuentran y han pasado la noche, los 26 vecinos que han sido alojados en el albergue.

"Unos han dormido mejor que otros, algunos han tenido que tomar pastillas para poder dormir, pero esta mañana están derrotados, por la mañana se han dado cuenta de todo de que no tienen casa, no tienen nada, no tienen recuerdos, de que lo han perdido todo", le cuenta a Pilar García Muñiz.

La mejor noticia es que "afortunadamente muchos no estaban y los que se encontraban en casa, les dio tiempo a salir del edificio, cuando se cayó algunos salieron por minutos. Si hubiera pasado por la noche habría sido un desastre", explica.

Lo que le han contado los vecinos al delegado de Cáritas es que "llevaban quince días hablando de las grietas y habían denunciado al ayuntamiento la situación. La alcaldesa acaba de decir que están analizando las quejas y la investigación dirá por qué se ha caído el edificio. Las lluvias han podido ser la gota que ha colmado el vaso", afirma.

La solidaridad de los turolenses

Los 26 vecinos acogidos en el albergue de San Nicolás de Cáritas se podrán quedar "el tiempo que haga falta porque es gente que se ha quedado en la calle", dice el responsable de Cáritas que explica que el albergue es "un edificio nuevo que tiene tan solo un año, hay sitio para comer, habitaciones con televisión, un edificio restaurado, perfectamente hecho. Un espacio habitacional, tenemos habitaciones individuales y las 26 personas están en habitaciones individuales y los otros que compartían piso porque eran familia, pues están juntos".

Pero no solo se han visto afectados por este derrumbe esos 44 vecinos del bloque que ha colapsado. También tuvieron que salir de sus casas otras 300 personas de los seis edificios colindantes que no saben cuando van a poder volver a ellas.

Durante esta mañana, los bomberos están acompañando a estas familias para que puedan recoger enseres como ropa, documentos y también en algunos casos sus mascotas. Todo a la espera de que los técnicos puedan inspeccionar el estado en el que se encuentran estos edificios para decidir si estas familias pueden volver o no a sus casas.

Por cierto, más de 400 personas han ofrecido sus casas para realojar a los afectados. Ylos comercios de Teruel entregarán a cada familia un bono de 300 euros para lo que puedan necesitar.

