¿Debemos hacer regalos a los proforesores al acabar el curso?

Primer lunes de junio y mes en el que los niños acaban el colegio. El final de curso trae consigo numerosos eventos que se suelen repetir cada año: los festivales en los colegios, las notas finales, la fiesta del agua o excursiones a la piscina. Pero hay una cosa que siempre es clave por estas fechas y que más que tener que ver con los niños, está relacionado con los propios padres.

Hablamos de esos famosos grupos de Whatsapp en los que están todos los padres de clase, seguro que si tienes hijos sabes de los que te hablo. Pues cada año, cuando se acerca ese esperado final de curso, estos grupos empiezan a echar chispas con la organización del regalo para el profesor. Sí, ese regalo común para agradecer al tutor la labor y dedicación que ha tenido con los niños durante todo el año.

Es un tema que suele generar mucho debate. Los regalos pueden ir desde los 60 euros, en los que cada niño pone unos 3 euros hasta los 200 euros que serían unos 10 euros por cabeza. Pero la cosa no queda ahí, hay algunos que piden nada más y nada menos que 35 euros por niño. Y es que nos hemos dado cuenta de la amplia variedad de regalos que hay. Desde detalles personalizados hasta escapadas de fin de semana con spas incluidos e incluso tablets. Hay diferencia eh. Isabel Sánchez es profesora de niños de primero y segundo de primaria. Y tiene muy claro cual ha sido el mejor regalo que le han hecho: “Yo creo que no tienen que hacernos ningún regalo. Pueden agradecerlo pero no tienen por qué hacerlo. Cuando uno siente cómo su vocación el atender a sus hijos ya está el regalo hecho. Para mí, el hecho de atender a niños ya es gratificante y satisfactorio el ver cómo van evolucionando y cómo van cambiando esos niños”

Esta tradición no es nueva, de hecho lleva con nosotros muchos más años de lo que te piensas. Seguro que a muchos de vosotros os suena el dicho de “Pasas más hambre que un maestro de escuela”. Pues efectivamente, con el poco sueldo que tenían los maestros comenzaron a hacerles regalos por Navidad y ha llegado hasta nuestros días. Pero la situación ha cambiado y cada vez los regalos son más ostentosos

Desde el año pasado se ha registrado un incremento de las familias que solicitan asesoramiento porque se ven obligadas a participar en algo en lo que no están de acuerdo. Begoña Ladrón, presidenta de Cofapa afirma que esto nunca puede suponer una obligación para los padres: "A nadie se le puede obligar a participar en nada. Hay muchas maneras de poder hacer un regalo sin necesidad de que sea algo material. Creo que tenemos que contar con la libertad de los padres y volver a imperar el sentido común. Me parece una práctica que puede ir a más y que lejos de ayudar y de ser educativa creo que es antieducativa”

Auque existan una clara tendencia a la obligación de participar en este tipo de regalos, bien es verdad que muchos de los regalos que se dan no especifica quién ha participado y quién no. De cualquier forma algunos centros ya se han dado cuenta del conflicto que supone en algunas ocasiones los regalos a los profesores, por lo que han decidido cortar el problema de raíz. Pero aunque este tipo de colectas para grandes y caros regalos sean frecuentes, los profesores suelen preferir otro tipo de reconocimientos

Y no solo ellos, los propios padres también están de acuerdo en que los mejores regalos no son materiales: “La labor que ha hecho el profesor durante los nueve o diez meses que han estado con ellos creo que con lo que se debe pagar es con el gracias con el reconocimiento, con el orgullo de pertenecer a esa comunidad educativa y yo soy más partidaria de eso, de un regalo no material, pero sí un reconocimiento real”

Está claro que cuanto más material sea el regalo más superficialidad da al asunto y que un abrazo y un gracias siempre serán el mejor regalo para padres, profesores y alumnos.