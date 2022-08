Paola, la joven con una válvula de vaca en el corazón: "Es como si escuchara algo que no es mío"

El corazón es el músculo más importante de nuestro cuerpo. La vida comienza cuándo empieza a latir y termina cuándo deja de hacerlo, en resumidas cuentas es el encargado de que estemos vivos. El corazón de Paola Mora comenzó a latir hace 22 años, pero el suyo no era igual que el de los demás, ni siquiera se parecía al de Andrea, su hermana melliza con la que había compartido el vientre de su madre durante 9 meses. Paola había nacido sin la válvula que conectaba el corazón a sus pulmones, había llegado el mundo prácticamente de casualidad tal y como nos ha contado su madre, Julia Patiño. "Dijeron que tenía muy pocas expectativas de vida porque era gemelar, su hermana estaba bien pero ella no, nos lo pusieron muy negro, fue el primer neonato de menos de dos kilogramos que operan de corazón, cuando se la llevaron nos dijeron que la mortalidad era de un 100%".

Desde su diagnóstico Paola ha tenido que hacer frente a más de diez operaciones a vida o muerte, ya ha superado cuatro infartos y está ganándole la batalla a una vida plagada de obstáculos. Vencerle a todo esto es digno de muy pocos afortunados y más aún cuando has estado tan cerca de perderlo todo. La propia Paola explica cómo vivió los que pensó que serían sus últimos instantes de vida . "No me acuerdo de nada, solo veo una luz blanca, luego una luz negra así como voces en estéreo, cuando ya me desperté todo el mundo estaba gritando, estás como desorientada".









CORAZÓN DE VACA

A Paola se le agotaban las opciones. Cada vez que pasaba por un quirófano alguien tenía que conseguir una solución para que la pequeña tuviese una vida 'normal'; sus heridas y cicatrices estaban infectadas, sus pulmones se encharcaban con frecuencia y su corazón no terminaba de funcionar correctamente. Hay quien piensa en dejarlo todo en manos de la medicina pero hay casos como el de Paola en los que ni siquiera los mejores doctores tienen una solución concreta. Podríamos decir que no había un corazón perfecto para el cuerpo de Paola, ninguno valía excepto el corazón de la vaca. Enrique García fue el cirujano que se encargó de salvarle la vida. "Esta primera cirugía es paliativa, los conductos a medio plazo disfuncionan por dos motivos uno porque no tienen la capacidad de crecer conforme va creciendo al niño y por otro lado porque se calcifican y degeneran".

ALGO "RARO" DENTRO DE TI

Paola califica de "rara" la situación tras la operación. "Escuchas como que hay algo dentro de ti, te da cosa sobre todo al dormir porque es como si estuviera escuchando algo que no es mío y da miedo pero es curioso".

GRANJAS ESPECIALES

Si ya de por sí son complicados los trasplantes entre hermanos imagínate lo que conlleva esta operación entre diferentes seres vivos. Ante la necesidad de crear corazones y otro tipo de órganos especiales y adaptados y sobre todo que sean compatibles con personas como Paola, han surgido unas granjas dedicadas exclusivamente a la cría de estos animales que pueden mejorar e incluso alarganos la vida. "Son vacas para este fin y criadas bajo estrictos controles sanitarios". Luego este periocardio "recibe un tratamiento especial para que no desencadenen rechazos y activen la respuesta inmunológica de la persona que lo recibe".

Principalmente estas operaciones se llevan a cabo con cerdos porque crecen más rápido, el tamaño de sus órganos es parecido al de los humanos y gozan de una vida media mas larga. Se intentan conseguir razas que no activen los antígenos y que así el cuerpo no rechace directamente ese implante. No obstante, las válvulas cardíacas de cerdo llevan en funcionamiento más de 20 años y aún así el riesgo de rechazo puede ser bastante alto.

La de Paola ni siquiera es de cerdo, sino de vacuno aunque lo cierto es que el cuerpo de Paola toleró a la perfección aquel fragmento de corazon animal que Enrique García su cirujano había colocado dentro del suyo. "Antes de implantar la válvula biológica en Paola, su actividad física estaba limitada, se cansaba cuando subía escaleras o cuando hacía algo de actividad física, por tanto su calidad de vida era subóptima. Desde el momento que colocamos la válvula pulmonar Paola puede hacer actividad física y correr sin cansarse por lo que ha ganado en calidad de vida".

EL APOYO DE LA FAMILIA

Hay situaciones en las que por mucha voluntad y fuerza mental que se tenga se necesita un apoyo mucho mayor que el que tú mismo te puedes generar y esa fuerza viene precisamente de la familia en concreto de su hermana, aunque si hay algo para lo que no le ha hecho falta ayuda a Paola, ha sido para saber cómo afrontar la vida. "Con un poco de fuerza y ánimo de tus familiares se puede conseguir todo, aunque te encuentres mal".

Paola a día de hoy 22 años después de que su esperanza fuese nula, lo está consiguiendo.