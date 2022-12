¿Cómo será el tiempo en los primeros meses de 2023? Dos expertos nos responden: "Viene cargado de..."

Sin duda, este año que ya estamos a punto de terminar, lo vamos a recordar, entre otras cosas, por el tiempo que hemos tenido y las duras sequías que se han apoderado de nuestro país. La escasez de agua ha sido motivo de preocupación y, por eso mismo, queremos saber en Mediodía COPE si el año que viene será otro elemento contra el que luchar.

Por esa razón, hemos querido hablar con dos expertos para que nos cuenten qué previsiones en el tiempo podemos esperar para el 2023. Ellos se guían por el método de las cabañuelas, que, básicamente, un método tradicional basado en la observación de los cambios en el tiempo, y para el que los meses de agosto y septiembre son fundamentales.

Uno de estos cabañuelistas es Jorge Rey, que se hizo famoso por predecir el fenómeno Filomena, que tan duramente azotó al país. Él ya ha hecho las cábalas de cómo será el año meteorológicamente hablando, y nos contaba, sobre todo, cómo van a ser los primeros meses.

"Enero va a empezar con algunas lluvias, quizá se queden más lejos de tenerlas con abundancia. Pero a partir de Reyes, veremos un cambio significativo en el tiempo, pudiendo haber nevadas incluso en el interior peninsular" explicaba.

Un año cargado de mucha agua

Según nos contaba Jorge Rey, este 2023 viene "cargado de mucha nieve y mucha agua, lo cual es una buena noticia", por lo que, la sequía, por el momento, no será una preocupación.

Para él, es básica la observación del ambiente, aunque hay otros factores que influyen: "tengo más cosas, como la luna, o a corto y medio plazo los animales, pájaros, aves...Me indican la llegada del frío porque ellos son los primeros en notar cómo va cambiando el tiempo" explicaba.

Unas fórmulas bastante fiables que suelen dar en el clavo el 90% de las veces. "He sacado una fórmula que me permite hacer aún mejores predicciones...Intento que no se cometan fallos" nos contaba en Mediodía COPE.

Algo parecido hacer Alfonso Cuenca, cabañuelista en Jaén, que iba más allá en sus predicciones. "Para marzo y abril vamos a esperar lluvias generosas, en enero y febrero tendremos algo de agua, pero más hacia primavera" nos contaba.

"Me fijo en las nubes, en el viento, y con todo eso, voy haciendo un croquis que, al final, lo que me deja es tener datos para hacer una previsión del tiempo" nos contaba sobre cómo realiza su método. "El color de las nubes determina lluvia abundante o nieve o granizo. También, si el viento es del norte o del sur, o incluso del este, nos indican las temperaturas" explicaba.

De momento, no sabemos si estos cabañuelistas han acertado o no en sus predicciones, pero teniendo en cuenta que es un método que lleva usándose muchos años y que tiene bastante fiabildad, podemos estar tranquilos en cuanto a sequía se refiere. Eso sí, lo importante es ir sacando el paraguas, porque en los primeros meses del 2023, estaremos algo pasados por agua.