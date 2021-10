¿Cómo es posible trabajar con más de 15 migrañas al mes?

Dejar de trabajar un día porque nos duele la cabeza es algo consentido y entendible. Dos días empiezan a ser sospechosos para muchas personas. Imaginemos a una persona que sufre como mínimo 15 veces al mes ese dolor de cabeza. Es el caso de las personas que padecen migrañas crónicas. Esta enfermedad, según el coordinador de la Unidad de Cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz Jaime Rodriguez Vico, no se ciñe únicamente por el dolor de cabeza intenso: “De esas 15 migrañas, 8 son cefaleas mucho más intensas, de unas 4 horas. Y se acompañan de náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz”.

Este tipo de enfermedad afecta a más de 900.000 personas en nuestro país, un 2% de la población. La cuestión, como explica Pablo Irimia, neurólogo especializado en cefaleas de la Clínica Universitaria de Navarra, es que esta dolencia incapacita al que la sufre, sobre todo mujeres, a realizar cualquier movimiento: “la migraña empeora con la actividad física, por lo que obliga a la persona a permanecer acostado, a oscuras y sin ruido porque de no ser así, el dolor aumenta de forma importante”.

Migrañas en mi lugar de trabajo

Y, claro, la migraña también se presenta en el trabajo. María Angelica empezó a padecer migrañas con 9 años: “En esa época nos daban aspirinas, porque no había otra cosa”. Por supuesto, también lo sufre en su trabajo: “El principal problema que tengo es que la gente, en general, no lo comprende. Hay gente que sí, conoce la enfermedad y sabe sus complicaciones. Y otros que te dicen que a ellos también les duele la cabeza”.

Ella sabe cuando van a venir las migrañas. La mayoría de las veces suelen empezar los síntomas por la noche, lo cual ya le empieza a agobiar: “La ansiedad, el saber que no vas a poder trabajar porque te viene una migraña, hace que se incremente el dolor. Entonces llamas a tus compañeros, explicas tu circunstancia y esperas que sean compresivos”.

Ana padece migraña crónica desde hace varios años: “Se trata de una enfermedad que te incapacita para todo, para tu vida social, personal, y por supuesto laboral. Solo te permite quedarte en la cama, sin luz, quieta para poder aguantar ese dolor”.

Para ambas, el teletrabajo ha supuesto un punto de inflexión. Según Ana “en la oficina siempre hay más ruido, hay más luz, y esto a las personas con migrañas nos afecta mucho más. En casa lo puedes regular, y si necesitas parar, paras.”

María también teletrabaja. La principal ventaja que ella ve en esta medida es que la ansiedad que comentábamos antes, se reduce: “Si se produce un ataque puedo parar, tomarme mi analgesico, ponerme a oscuras y descansar. Desde luego, una de las carencias que tenemos, aunque cada vez menos, es el apoyo laboral. Por qué todavía parece que intentamos escaquearnos”.

El tratamiento de María, revolucionario

Desde hace un año, María sigue un tratamiento a partir de anticuerpos monoclonales. “para mí ha sido, literalmente, volver a nacer. Me pusieron la primera inyección en junio del año pasado, me la han seguido inoculando cada mes, y no he tenido episodios desde entonces. He tenido dolores puntuales, muy manejables tomando un antiinflamatorio. Es una libertad. Ahora vivo sin ese miedo al dolor”.

Pablo Irimia es su médico: “lo que hacen los tratamientos monoclonales es bloquear una proteína que los pacientes con migrañas tienen elevada en la sangre; y mediante ese bloqueo conseguimos mejorar a los pacientes con esta dolencia”.

Esta enfermedad es la sexta más inhabilitante del mundo, junto con el alzheimer y la depresión, y aún existen muchos casos sin ser diagnosticados.