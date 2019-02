Chalecos antibalas y máscaras antigás: así trabajan los periodistas en Venezuela

Tres periodistas de la Agencia EFE, uno de ellos español, han sido arrestados en Venezuela. Este equipo viajó desde Bogotá al país para cubrir la crisis venezolana. El Gobierno de España ya ha exigido su puesta en libertad pero los tres periodistas continúan detenidos en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El Gobierno venezolano está justificando estas detenciones alegando que hay periodistas que están en la ciudad venezolana sin haber pedido permisos para trabajar como periodistas.

Aun así la labor de estos profesionales en países como Venezuela, es complicada y esto, los propios periodistas venezolanos, lo saben muy bien. Érbelin Sánchez es una periodista venezolana que está residiendo actualmente en Madrid. Hace 2 años llegó a España después de ejercer como periodista 16 años en Venezuela, trabajando en televisión y radio. Nos ha contado cómo es el día a día de un periodista en Venezuela: “Es un trabajo muy difícil, la persecución es increíble. El Gobierno no quiere que se sepa lo que ocurre, frena la difusión de las noticias con lo que vulnera la libertad de expresión.” Asegura que solo, los medios de comunicación oficiales, publican lo que sucede en el país y, según ellos, “en el país no pasa nada, no hay delincuencia y no se vulneran los derechos de los ciudadanos”. Érbelin, en sus 16 años de profesión, ha visto como siempre se ha atacado a medios nacionales e internacionales.

La mayor parte del trabajo del periodista se desarrolla en las calles y, para los periodistas venezolanos es un trabajo de riesgo: “Cuando trabajas en un medio de comunicación siempre sales con un equipo antimotín, un equipo con chaleco antibalas y máscara antigás”. Érbelin asegura que los periodistas están muy expuestos cuando van a cubrir, por ejemplo, una manifestación de la oposición, ya que el Gobierno, ante esto, convoca una contra manifestación, lo que genera enfrentamientos. Y esta periodista venezolana advierte que “los periodistas tienen que estar preparados para la guerra”.

Otro de sus problemas es, una vez recopilada la información, difundirla. Por lo que han encontrado vías alternativas. “El periodista se ha dedicado a difundir en las redes sociales, son una ventana a la libertad”. Todo esto debido a la censura, de los medios de comunicación independientes, por del régimen de Nicolás Maduro.

Uno de los motivos por los que, el Gobierno venezolano, ha retenido a los tres periodistas es porque, supuestamente, no poseían el visado correspondiente para ejercer la profesión en el país. Afirmación que Érbelin ha calificado de excusa: “Venezuela esta en crisis y el Gobierno no quiere que se sepa la verdad”. Asegura que los periodistas pueden cubrir las noticias en cualquier lugar y que no necesitan un visado especial para pasar las informaciones. Además, Érbelin pone ejemplos de periodistas venezolanos a los que les han quitado el pasaporte, precisamente para no informar de la situación en Venezuela, por lo que no son casos aislados.