Cede sus horas sindicales para que un padre pueda cuidar se su hija con una grave enfermedad

En muchas ocasiones compaginar tu horario de trabajo con el de tus hijos en el colegio es muy complicado, seguro que tu que nos escuchas sabes de lo que hablo... En Mediodía COPE te vamos a contar la historia de Carlos Ortiz, un agente de la Policía Nacional de A Coruña y que se encuentra en una situación parecida por los horarios y también muy complicada.

El hijo pequeño de Carlos, tiene 18 meses, sufre Leucemia, una linfoblástica de tipo B, la de mayor gravedad en los pequeños...y debido a su enfermedad y a los constantes ingresos hospitalarios ha tenido que pedir un traslado a su ciudad para recibir la ayuda de su familia. Antes de eso Carlos pidió un permiso para cuidar de su hijo pero solo le concedieron el 50%. Contamos su historia porque Carlos ha recibido un regalo altruista e inesperado que le ha cambiado la vida. Un compañero del cuerpo de Policía Nacional le ha cedido sus horas para que pueda cuidar de su hijo las 24 horas.

Y lo más sorprendente de este gesto es que Carlos y Roberto, el compañero Policía que le ha cedido sus horas, no se conocen "me llamo un compañero de Carlos y me contó que necesitaba nuestra ayuda porque la administracion no le daba un permiso retribuido". Roberto no dudó ni un segundo "tengo cuatro años liberados para este serico y decido cederle mi remuneración y ponerme a disposición para prestar servicio".