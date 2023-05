Casi mueren en un accidente laboral en una presa hace 15 años: "Gracias por salvarme la vida"

La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha lanzado un Manifiesto con motivo del Día del Trabajador con el lema “Un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable” en el que denuncia la siniestralidad laboral que hay en España y el resto del mundo. Cada día se producen en España dos accidentes laborales mortales, el último esta mañana cuando un autobús ha volcado y una de las 34 jornaleras que viajaban en él ha fallecido. El año pasado se prudujeron casi 1.200.000 accidentes laborales, de los que 826 fueron mortales.

Iglesia por el Trabajo Decente denuncia casos como el de Esperanza, una mujer que en 2008 trabajaba en la construcción de una presa en Almódovar del Río, a 20 kilómetros de Córdoba. Ella estuvo a punto de perder la vida cuando se le cayó encima una piedra de más de 30 kilos desde lo alto de la presa. "Sentí un chasquido y miré para arriba y fue cuando vi que estaba cayendo la piedra", ha dicho en 'Mediodía COPE'. "Le pegué un empujón a mi compañero y yo salí corriendo".

"Gracias por salvarme la vida"

Esperanza puso su vida en peligro para salvar al compañero que estaba junto a ella en ese momento, Miguel, al que le iba a caer ese trozo de hormigón que se precipitaba desde más de 70 metros de altura. "Me he emocionado al escucharla. Muchas gracias por salvarme la vida, Esperanza", le ha dicho a su compañera y amiga en el programa que presenta Pilar García Muñiz en COPE.

"Yo lo pasé mal un tiempo y me venían recuerdos", ha recordado Miguel en 'Mediodía COPE'. "Cuando la vi con la pierna así, me quité el peto y se la eché sobre la pierna porque ella se quería mirar. Me agarró la mano y no me la soltaba. Quería que me fuese en la ambulancia con ella".