Carlos Mateos, español en San Petersburgo: "Por la calle se ve sorpresa, tristeza y shock"

Las fuerzas de seguridad de Rusia han arrestado en las últimas horas a miles de personas en las manifestaciones y protestas contra la decisión de movilizar a 300.000 reservistas anunciada por Vladimir Putin para ir a combatir en Ucrania, un reclutamiento militar que no se recordaba en este país desde la Segunda Guerra Mundial.

Moscú y San Petersburgo han sido las principales ciudades en la que se han producido esas protestas. Precisamente en esta última ciudad, en San Petersburgo vive Carlos Mateos, un joven español que está casado con una ciudadana rusa con la que tiene una niña, y que en Mediodía COPE ha contado como están viviendo estos acontecimientos. "Estamos bien, tranquilos, seguimos con la rutina diaria", contestaba a la pregunta de cómo están él y su familia. Es más, Carlos asegura que por la calle la gente no muestra sus emociones, al menos por la zona en la que él vive y trabaja, "sin haber estado por el centro, el ambiente es el mismo de siempre, la gente por la calle no va demostrando sus emociones, pero lo que se ve por la calle es lo mismo que ves cuando hablas con los compañeros de trabajo: sorpresa, tristeza y un poco de shock porque hayamos llegado a este punto".

Carlos ha contado lo dividida que está la opinión pública rusa. Por una lado hay quienes están a favor del anuncio de movilizar a los reservistas del Ejército y los que no se lo plantean. "Ayer vino una amiga médica que es reservista -por ser médico entra en el grupo de reservistas desde que salen de la universidad-, y su opinión es que ya era hora que esto sucediese para a ver si esto termina más rápido. También tenemos otra amiga que aterrizó ayer en Francia para encontrar trabajo y su marido está aquí en Rusia y nos comentaba justo lo contrario y me preguntaba ¿y tú qué vas a hacer? Mi situación es diferente, yo no entro al no ser nacional, no entro en ninguna lista. Esto es muy subjetivo".

"Han subido los precios, pero las sanciones no se notan"

Carlos ha contado que en San Petersburgo no se está notando escasez de productos por las sanciones tanto de la Unión Europea o de Estados Unidos como medida de presión contra la invasión a Ucrania. "Sí han subido los precios, pero llevan subiendo desde el comienzo de esto, pero en cuanto a productos hay de todo y no notamos las sanciones. Por ejemplo, escasean algunos refrescos muy conocidos, y han comenzado a salir derivados rusos, si hay algo que escasea, sacan sus productos".

"No vamos a ceder al pánico y vamos a seguir aquí"

Carlos que no tendrá que alistarse al no ser ruso tiene claro que de momento no va a regresar a España, "ahora mismo no. Si tenemos que hacer caso al follón que se está formando en la frontera con Finlandia, o la escasez de los billetes de avión. No nos lo planteamos, no tenemos prisa, no queremos hacer 30 kilómetros de cola para salir. El consulado me ha dicho que en cualquier momento me puedo acercar y me hacen un visado familiar para mi mujer si existe una situación extrema y podríamos salir por Finlandia. Hemos decidido que no vamos a ceder al pánico y vamos a seguir aquí haciendo lo que hacemos cada día".