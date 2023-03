Carla Restoy, 'influencer': "No sabía que estaba yendo en contra de la mujer y de mí misma"

En los últimos años, la cultura de la vida está siendo atacada en diferentes frentes. Sin ir más lejos, en nuestro país se está limitando el derecho a la vida por la ley de la eutanasia y la del aborto (que ha entrado hoy en vigor). Faltan iniciativas para contribuir a esa cultura de la vida, como ayudas económicas a las madres embarazadas que no tienen recursos para tener a sus hijos o una oferta pública de cuidados paliativos. De todo eso y de mucho más se va a hablar, a partir de mañana, en una nueva edición del Congreso Nacional Provida que se celebra en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, en la que se escucharán testimonios como los de la joven influencer Carla Restoy, que pasó de 'ser proaborto' a ser 'provida', una transición que fue paralela a su conversión al Catolicismo.

"Nací en una familia que no me transmite la fe y fui a un colegio donde se transmite todo lo contrario a lo que sería la fe. Todas las ideas que me rodeaban desde pequeña eran que la Iglesia es algo malo y que cualquier tipo de verdad universal es mala", ha contado la influencer Carla Restoy en 'Mediodía COPE'. "Pensaba que cualquier persona que te hablaba de eso te estaba mintiendo y te estaba intentando controlar".

"Yo estaba 'súper a favor' de lo que se conoce popularmente como 'libertad reproductiva de la mujer' porque no sabía que en el fondo estaba yendo en contra de la mujer y de mí misma", ha explicado Carla Restoy en 'Mediodía COPE'. "Me habían metido esas ideas en la cabeza en nombre de la libertad, pero cuando tenía 15 años, después de haber apoyado a amigas a abortar, me pusieron un corsé y tuve mucho tiempo para pensar y profundizar. Ahí es cuando, si eres sincero contigo mismo, te das cuenta de que hay muchas cosas que en ese momento yo pensaba que eran verdad y me di cuenta de que no lo eran".

"Mi razón me hace pensar en ese momento que tiene que haber un Dios y unas verdades. Fue muy duro porque me di cuenta de que todos mis prejuicios eran infundados", ha relatado la influencer en COPE. "Ni siquiera me di cuenta por un testimonio sino por preguntarme cuándo empieza la vida. Ahí me di cuenta de que si allí hay la posibilidad de que eso sea un ser humano, pues ahí no hay nadie que pueda quitar la vida. Me doy cuenta de que esto no tiene cabida esto en ninguna cabeza".

Carla Restoy se convirtió con 17 años y recibió el baustismo y desde ese momento comenzó a dar "de forma muy natural" su testimonio. "Al final soy quién soy igual en casa en redes sociales, con mis abuelos y con mis amigos y no puedo esconder el regalo tan grande que tengo". "A la antigua Carla le diría que no se dejara influenciar y que pensará cada opinión que le estaban intentando hacer creer como una verdad absoluta", ha reconocido la influencer en 'Mediodía COPE'. "Los adolescentes nos creemos muchas cosas y por confiar en ciertas personas no confiamos en nosotros mismos".