Los bomberos de Palma, indignados: “No nos entra en la cabeza que no nos movilizaran"

La Agrupación Profesional Bomberos de Palma (APBP) ha denunciado en 'Mediodía COPE' la "impotencia" que han sentido al no haber sido movilizados para ayudar en la zona afectada por las inundaciones de las últimas horas en la comarca de Levante de Mallorca, pese a haberse ofrecido voluntarios. “No es la primera vez que nos quedamos de brazos cruzados ante una emergencia de gran magnitud, pero sí las mas grave”, ha lamentado Alejandro Mejía, portavoz de esta Agrupación de bomberos.

Mejía ha aclarado que para estas situaciones existe un plan de emergencia. "Cuando sucede algo de estas características hay que avisar a todos los medios humanos y materiales disponibles en la isla, después a los de la Autonomía y luego a los del Estado. Compartimos la opinión de que haya acudido la UME (Unidad Militar de Emergencias), pero no nos entra en la cabeza que ayer por la tarde no se nos convocara para buscar a personas que podían estar en sus casas. Y nos consta que ha habido gente que ha pasado la noche atrapada en coches o subida a los tejados”, denuncia Mejía que asegura que nadie les ha dado explicación alguna. "La única respuesta es que no somos necesarios, que hay los medios disponibles".

En cualquier caso y ante la gravedad de las inundaciones, que se han cobrado hasta el mediodía de este miércoles, 9 víctimas mortales- afirma que esta misma mañana han vuelto a insistir. "Hemos ido al parque a ofrecer nuestra ayuda, pero nos han negado la mayor, nos han dicho que está todo controlado”. Una respuesta que aclara, han recibido desde la Conselleria.

Una impotencia que evidenciaban alrededor de las 15 horas en su cuenta de Twitter:

Alejandro Mejía ha aprovechado para dar su pésame a las víctimas, a sus familiares y a los damnificados por la tragedia.

Este mismo miércoles en un tuit la APBP señalaba: "desde @BombersPalmAPBP nos vamos a organizar como voluntarios para que nos envíen a Sant Llorenç. Estamos para ayudar y mucha gente necesita ayuda. Ya que no nos movilizan lo haremos nosotros".