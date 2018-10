Ascienden a 8 los muertos tras el desbordamiento de un torrente en Mallorca

El número de víctimas mortales por los desbordamientos de torrentes en la comarca del Levante de Mallorca se elevan ya a ocho, según ha confirmado el 112 pasado el mediodía.

Los dos últimos cadáveres han sido localizados en la zonas de Arta y S'Illot.

Además, los cuerpos de seguridad buscan a al menos otras siete personas más que se encuentran aún desaparecidas

Uno del los fallecidos había sido encontrado a primera hora de la mañana de este miércoles en s' Illot y los otros cuatro fallecidos fueron localizados en Sant Llorenç, el municipio más afectado por las lluvias torrenciales de la tarde de ayer al este de Mallorca.

Los servicios de emergencia y rescate que trabajan en la zona afectada por el desbordamiento del torrente de Sant Llorenç, en la comarca mallorquina de Levante, buscan aún a varios desaparicidos hay constancia porque fueron vistas en una situación de riesgo durante la riada.

La primera víctima ha sido un hombre vecino del pueblo de avanzada edad que se encontraba en estaba minusvalía, como ha explicado en 'La Linterna', Catalina Clavera, consejera de Hacienda y Adeministración pública del gobierno de Baleares.

En total cerca de 300 profesionales de distintos servicios de emergencias buscan a los desaparecidos. También trabajan en el rescate de las personas atrapadas en sus casas por las fuertes lluvias que cayeron anoche en Sant Llorenç, con hasta 220 litros de agua por metro cuadrado, y en otras localidades del este de la isla.

Este miércoles por la mañana se mantienen cerradas siete carreteras, ha informado el Consell de Mallorca.

Así, en la zona de Manacor están clausuradas la Ma-4323, de s'Illot a Son Carrió; la Ma-4021 (kilómetro 12,5) de Manacor a Son Carrió; y la Ma-3322 en el kilómetro 12,3 del Camí de Conies.

También están cerrada en la Colònia de sant Pere la Ma-12 (kilómetro 12,5) de Son Serra de Marina a Colònia-torrent de na Borges

El Consell de Mallorca ha pedido esta noche a través de su cuenta de Twitter que los ciudadanos no empleen el coche durante las próximas horas, salvo en caso de una emergencia.

�� Podeu consultar el visor d'incidències per seguir l'estat de les carreteres. Us demanam molta ⚠️precaució i no agafar el cotxe sinó és una emergència. Més informació ➡️: https://t.co/L39Dqotmeb