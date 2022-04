Beatriz tiene una gasolinera en Ávila: "Tengo que pagar a mis empleados, no hacer de crédito para el Gobierno"

Veinte céntimos por litro de combustible. Esta es la rebaja que te harán hoy si vas a repostar. Todas las gasolineras deben aplicar este descuento anunciado por el Gobierno dentro de ese plan que ha aprobado ya para intentar hacer frente a la crisis energética.

Son muchos los conductores que se han acercado hoy a llenar sus depósitos incentivados por esta rebaja y la consecuencia es que desde primera hora de la mañana ha habido grandes colas, pero también problemas informáticos porque las gasolineras no han tenido tiempo de adaptar sus sistemas a esta rebaja.

Te recuerdo que el descuento te lo hacen a la hora de pagar, cuando estás en caja. Además, hay otro problema, es que a las gasolineras les toca adelantar tanto los quince céntimos que aporta el Estado, como los cinco con que están obligadas a contribuir las petroleras.

Para las estaciones de servicio pequeñas que no dependen de grandes compañías esta medida supone adelantar grandes cantidades de dinero cada día. Un dinero del que no disponen. De hecho, algunas hoy no han podido ya abrir.

El Ministerio de Hacienda ha anunciado que, desde hoy, las gasolineras pueden pedir un anticipo a la agencia tributaria para disponer de este dinero. Tienen que rellenar un formulario y supuestamente empezarían a recibir estas cantidades la semana que viene. Un importe que no podrá ser superior a dos millones de euros, ni inferior a los 1.000 euros.

En Mediodía COPE hemos hablado con varias gasolineras de nuestro país para ver cuál es la situación.

Nuestro recorrido comienza en Fraga, en Huesca. Allí tiene una pequeña gasolinera Antonio Gallinar. Nos ha contado que hoy se han acercado a su gasolinera más clientes de lo habitual: “A primera hora ha habido un desconcierto total, un caos. En nuestro caso hemos ido trampeando de forma casera con justificantes sacados directamente de la impresora”.

En Ávila, en Candeleda, Beatriz Sánchez tiene otra de estas gasolineras pequeñas. Está muy frustrada por la medida, no tiene recursos para hacer frente a la bonificación: “Estamos cabreados, no es a partir del lunes, todos sabemos cómo funciona la administración. Yo he conseguido a las once de la mañana hacer el formulario, pero cuando a mí me llegue ese dinero, que no sé cuándo va a ser, ya me ha supuesto un verdadero problema de tesorería”.

Beatriz no cree que se haya actuado de forma correcta con ellos y pide soluciones reales: “Mis obligaciones son pagar las nóminas de mis empleados, a los proveedores y los impuestos y si yo esa tesorería no la puedo utilizar en eso porque voy a hacer de crédito para el Gobierno que alguien me explique cómo lo hago porque yo llevo tres días preguntándomelo”.

La situación es complicada en muchas gasolineras. Sin duda para ellos es una mañana que no olvidarán. Quien tampoco lo hará es Gemma Ruiz, tiene una gasolinera en Andújar, en Jaén y hoy no la ha abierto.

Esta es la realidad de estas pequeñas gasolineras. Se quejan de la falta de tiempo para implementar esta medida, de no contar con recursos para adelantar la bonificación y sobre todo están preocupados por la incertidumbre y el futuro de sus trabajos.