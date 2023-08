Así decidió Sergio pedirle matrimonio a Aurora en pleno Festival de los españoles en la JMJ: "Me lancé"

Durante la fiesta española de la JMJ de Lisboa hubo un momento que dos personas seguramente no van a olvidar en la vida. Son Sergio y Aurora, dos jóvenes de Granada que asistieron ayer al Festival “Caminos de Juventud” en Estoril.

El presentador Guillem Climent, 'speaker' de MegaStar FM, lo vino avisando: “No vais a creer lo que se viene”. Y es que había llegado el momento de hincar rodilla. Sergio decidió que había llegado el momento de pedirle matrimonio a su novia Aurora. Los dos han estado esta tarde en 'Mediodía COPE' recordando ese momento.

Vídeo

"Me lancé"

El joven de Granada subió al escenario y declaró su amor ante 40.000 jóvenes: “Quien llevaba todo el tema del festival dijo que si alguien quería pedir matrimonio podía decirlo y subir. Entonces pensé que podía aprovechar la ocasión y me lancé. También es verdad que si fuera sido en otro no me había atrevido”.

“Yo ya lo tenía pensado, pero cuando vi que se me presentó una oportunidad tan grande pensé que lo tenía que dar todo. Cuando me subí al escenario estaba muy nervioso”, cuenta el joven de Granada. Después del festival, Sergio decidió llamar a su madre para contarle lo que había pasado: “La llamé y le dije que le tenía que decir algo importante”.





Los dos jóvenes han llegado a Lisboa junto con la Pastoral Universitaria de Granada, llevan tres años juntos y han decidido dar el gran paso. Aurora, todavía muy emocionada, recuerda que vio Sergio irse con una guardia de seguridad: “Le empecé a gritar y no me hacía caso. De repente lo veo en el escenario, pusieron una música lenta y me empecé a poner nerviosa […] me estaban temblando las manos y no podía ni hablar”.