El arquitecto de la Sagrada Familia, en COPE: "Gaudí pensó en nosotros, en nuestra sociedad actual"

Hace ahora 145 años, un joven catalán acababa sus estudios de arquitectura. Tenía 26 años, no era un alumno sobresaliente aunque sí tenía mucha habilidad dibujando. No era brillante pero no dejaba indiferente a nadie.

Su infancia y su adolescencia habían estado marcadas por continuos problemas de salud y por un gran amor a la naturaleza y también a la fe.

Su familia era una familia de caldereros. Moldeaban el hierro para hacer estos recipientes. Nuestro protagonista siempre dijo que de ahí vino su creatividad.

El día que finalizó sus estudios, el director de la escuela de arquitectura de Barcelona, Elies Rogent dijo: "Le hemos dado el título a un genio o a un loco, el tiempo lo dirá". La historia ha demostrado que es un genio y su obra sigue construyéndose día a día.

Como nos cuenta el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ayer por la noche se bendecían 4 nuevas torres de la Sagrada Familia.

Son las torres de los evangelistas. Miden 135 metros y son las terceras que tienen más altura del templo. Están coronadas por cada uno de los símbolos de los 4 evangelistas: el león, el toro, el águila y una figura humana. En el día de ayer tras la eucaristía y su bendición, estas 4 torres quedaban iluminadas mostrando a toda la ciudad de Barcelona una imagen impactante la de un edificio vivo cuya construcción avanza día a día. Vamos a irnos a esta hora hasta esos talleres donde se trabaja sin descanso. Nos vamos hasta los despachos, hasta los estudios, de las personas que hacen posible el proyecto de Antoni Gaudí. Jordi Faulí es el arquitecto de esta Basílica: “Todo lo que construimos corresponde a lo que Gaudi definió. Él sabia que solo construiría una fachada y trabajo mucho para definirlo para sus sucesores. Diseño el conjunto en planos de dimensión reducida, explicaciones del conjunto y definió su proyecto en maquetas de gran escala”.

Faulí indica que el final de la construcción está cada vez más cerca: “Gaudí era un genio. Solo conseguir que lo que pensó en vida se esté construyendo es algo extraordinario. Pensaba en las personas del futuro. En 10 años puede estar acabada la Sagrada Familia con los visitantes que hoy en día tenemos”.