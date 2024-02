Ana conoció la fe detenida en una comisaría: "Era como si el mismo Jesús hablara en persona conmigo"

Ana Gómez es de Cantabria, de Torrelavega. Su familia nunca ha sido creyente, de hecho ellos dicen que son ateos pero a ella, a Ana, la bautizaron por inercia, por tradición. Después pisó poco la iglesia salvo alguna vez que iba a cantar en el coro de su parroquia. La vida de Ana siempre había sido muy tranquila y también feliz pero a los 14 años todo cambió.

Empezó a salir con un chico que comenzó a maltratarla. Ana se hundió y sintió un gran vacío que intentó llenar con las drogas. También se empezó a juntar con personas muy conflictivas y casi sin darse cuenta comenzó a robar. Entraba en tiendas y se llevaba productos que después vendía. Llegó incluso a robarle a su propia familia. Estaba en una situación muy difícil.

Un día con 17 años, entró en una tienda de ropa cogió una prenda para llevársela pero la dependienta la descubrió y llamó a la policía. Ana comenzó a discutir a gritos y afirmaba una y otra vez que no quería robar nada. Se armó un gran revuelo y la policía no tardó en aparecer. Sacaron a Ana de la tienda, la detuvieron y se la llevaron a la comisaría.

Cuando el camino se tuerce tenemos que tener recursos para saber afrontarlo. Una mirada hacia el abismo desde una perspectiva de fe y profundamente humana.https://t.co/zlMxMHJDDo — Fe y Vida (@FeyVidaonline) February 14, 2024

Allí, en aquel lugar, en aquella comisaría, un agente de policía le hizo a Ana una pregunta que hizo que todo cambiara. Nos lo ha contado ella mismo en Mediodía COPE: “Aquel momento supuso un punto de inflexión. Estaba pasando por mucho sufrimiento que me llevo a robar. Cuando estaba allí, el policía me preguntó el motivo de aquella detención. Yo le explicaba la situación y él me insistía con esa misma pregunta. Me dijo que había visto algo en mi que no había vista en ninguna persona mas”.

Desde aquel momento Ana comenzó a vivir una auténtica conversión. Ella tan solo iba a la Iglesia a cantar al coro de su parroquia pero tocó fondo y desde ahí empezó a salir adelante: “Estaba en una época en la que nadie confiaba en mi. Un día cantando en mi parroquia escuche el evangelio de la mujer del perfume, una pecadora a la que Jesús defiende delante de todo el mundo cuando todo el mundo la increpa. Me quedé con la copla y me sentí reflejada con esa mujer. Escuchar las palabras del policía fue como si el mismo Jesús me las estuviera diciendo”.

A partir de este momento su fe se consolidó gracias al grupo “Fe y Vida”. Allí ha descubierto a una verdadera familia. De hecho, su entorno se sigue sorprendiendo por el drástico giro que ha dado su vida: “El grupo cristiano Fe y Vida ha sido mi segunda salvación. Ha sido un consuelo y un apoyo en mi vida. Si estoy hoy hablando aquí es gracias a ellos”.

La familia de Ana se considera atea pero ya han aprendido a ver la fe desde una óptica distinta. A ello se ha referido Ana en Mediodía COPE: “Mis padres al principio no entendían el cambio que había dado y mi acercamiento a la Iglesia. Me decían que estaba en una secta pero pronto esto empezó a cambiar. Mi padre creo que jamás se va a convertir pero el hecho de que esté en esto, le ha abierto una mirada diferente a las cosas”.

Pilar García Muñiz le ha pedido a Ana Gómez que le de un consejo a una persona que pueda estar en la misma situación en la que ella estuvo en su adolescencia. Ana ha dicho que lo más importante es el entorno del que una persona se rodea: “Cada uno tiene unas circunstancias. Hace mucho tener personas a tu lado que te quieran y que busquen tu bienestar”.