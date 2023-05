La historia de la novelista valenciana Alice Kellen: de la autopublicación a convertirse en bestseller

De cara a este fin de semana, Pilar García Muñiz ha propuesto a los oyentes una tarde de sofá, manta y un buen libro. La última novela de Alice Kellen se llama 'Donde todo brilla'. Es el pseudónimo de una valenciana que se ha convertido en la autora más vendida de nuestro país.

"Todos empezamos un poco por lo mismo. Empiezas a escribir porque te gusta. Y lo haces para ti pero nunca te planteas nada ni tienes expectativas", explica. Ella no podía imaginarse que iba a convertirse en un fenómeno internacional. Todo comenzó hace 10 años cuando publicó en una plataforma digital su primera novela llamada 'Llévame a cualquier lugar'. Lo hizo con un pseudónimo porque le daba pudor someterse al examen de los lectores.

Sin embargo, en pocos meses estaba entre los libros más vendidos y un día recibió la llamada de una pequeña editorial. "Me costó asimilarlo. Me parecía surrealista e irreal. Y todo ese año fue una mezcla de emoción y expectación". Diez años después de esa llamada, sigue publicando novelas. Ha explicado a COPE que "cuando yo me autopubliqué había pocas novelas en Amazon y la visibilidad era muy grande. Ahora es casi imposible".

Alice Kellen es una de las autoras más esperadas en la feria del libro que se inaugura hoy. Es la edición número 82 y que dura hasta el próximo mes de junio.

Elena Martínez es propietaria de una librería y precisamente esta librera nos confirmaba que los jóvenes son los que más leen. "Se decantan por la novela romántica y la fantasía". Es la quinta vez que participa en la feria del libro.

Por último, añadía que es importante que este grupo poblacional "venga a la feria para conocer a las personas que escriben esas historias que tanto le gustan".