Alemania está cerrada por completo del 1 al 5 de abril por el aumento de casos de COVID-19

Resultaba cuando menos llamativo el hecho de que los españoles no pudiéramos movernos entre comunidades autónomas y los alemanes pudieras venir a Mallorca.

Esto pasaba hasta ayer a las tres de la madrugada. A esa hora comparecía en rueda de prensa Ángela Merkel para explicar las nuevas restricciones en Alemania por el incremento de la incidencia de Covid-19 en el país.

La canciller también abordó el tema de Mallorca para desaconsejar a los alemanes que viajasen fuera en Semana Santa. Es más, ahora se les va a exigir a quien lo haga una PCR con resultado negativo al volver a Alemania:

¿Cuáles son las nuevas restricciones? Pues se va a imponer un confinamiento estricto hasta el 18 de abril, que implica cierre de hoteles, restaurantes, gimnasios y espacios culturales. Tampoco van a estar abiertos los comercios no esenciales.

Y entre el 1 y el 5 abril, el país se va a paralizar casi por completo. Estarán cerrados todos los comercios, salvo las tiendas de alimentación, que solo podrán abrir el día 3, y se prohibirán las reuniones al aire libre.

¿Cuáles son los datos que han llevado al país a tomar esta decisión? Pues hoy por ejemplo la incidencia ha vuelto a subir hasta los 108,1 nuevos contagios con coronavirus por 100.000 habitantes en siete días.

Son muchos los factores que han llevado a este nuevo repunte de casos en el país, entre ellos la ralentización del calendario de vacunación.

Por cierto, que la directora de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), Emer Cooke, acaba de subrayar que los informes clínicos y de laboratorio revisados por sus expertos no permiten todavía "descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna (de AstraZeneca) y los casos" raros de coagulación sanguínea detectados en algunos países europeos.

El doctor Alexis Montes, que trabaja en una clínica especializada en columna vertebral en Wuerzburgo (cerca de Frankfurt) se ha referido a la situación que atraviesa Alemania en Mediodía COPE: "Las cifras cada día están aumentando con respecto a la diferencia entre una semana a otra, en el mismo día cuánto suben los casos. Y estamos teniendo entre mil y tres mil casos más que la semana pasada cada día".

Hoy el doctor Montes ha recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.