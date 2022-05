Alejandro, víctima de una suplantación de identidad: “Me empezaron a llegar denuncias a casa”

Una fotocopia del DNI puede costar unos 30 céntimos. Todos hemos tenido que hacerlas a lo largo de nuestra vida, pero a un joven de Zaragoza llamado Alejandro P. B. esta fotocopia le ha costado por el momento 20.000 euros.

¿Qué le ha pasado a Alejandro y qué está sufriendo? Un persona, aun desconocida, le ha suplantado la identidad. Él cree que fue cuando hizo una fotocopia de su carnet de identidad. Ahí puede estar el comienzo de la pesadilla que está viviendo.

La Nochevieja de 2019 se enteró, a través de las red social Instagram, de que alguien estaba usando sus datos para cometer estafas. Le empezaron a llegar denuncias y citaciones a juzgados de toda España. Desde Barcelona, hasta pueblos de Valencia, Sevilla, Alicante y otras tantas ciudades.

La estafa es sencilla: alguien anuncia la venta de perros en Internet y facilita un número de teléfono cuya línea ha contratado con el DNI y nombre de Alejandro.

El interesado contacta con él, le dice cómo tiene que mandarle el dinero y una vez recibido, se queda con la cantidad y si te he visto no me acuerdo. Así ha contratado una veintena de líneas a nombre del joven y con cada una ha cometido varios fraudes.

“Llevo dos años con este problema. Sinceramente no sé ni por qué ni cuándo me hicieron una fotocopia del DNI. En algún momento de utilizar una red social o una compra online, quizá”, explica Alejandro.

En cuánto comenzaron las estafas, Alejandro empezó a recibir citaciones judiciales. Confiesa que al principio no le dio mucha importancia, pero que sus padres se preocuparon bastante.

“Me empezaron llegar denuncias a casa porque con mi DNI tenían mi dirección”.

Tanto él como su abogado no saben quién ha sido. Tienen sospechas sobre una persona pero aún está por comprobar. De momento, llevan gastados 20.000 euros entre los costes del abogado y en traslados, ya que cada vez que le citan a declarar en una ciudad, debe ir.





Si alguna vez te roban el DNI o sospechas que puedan estar suplantando tu identidad, estos son los 3 consejos básicos que debes seguir:

1.- Denunciar en cualquier comisaría de la Policía Nacional o en un cuartel de la Guardia Civil.

2.- Guardar una copia de la denuncia: así estarás libre de responsabilidad de las operaciones que se hagan por tu suplantación.

3.- Con la denuncia también podrás pedir cita para obtener un nuevo DNI. El día que tengas la cita debes acudir con el resguardo de la denuncia y 2 fotos.