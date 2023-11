¿Apoyas el acuerdo para formar gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Esta es la pregunta que el PSOE ha lanzado a la militancia y a la que algunos socialistas, pocos a día de hoy, van a contestar que NO.

Y lo van a hacer porque aunque no se pregunta de forma explícita por la amnistía, sí se cuestiona a la militancia sobre los posibles acuerdos que el PSOE adoptaría con las formaciones independentistas.

La oposición a una posible ley de amnistía, políticamente hablando, ya la han mostrado algunos socialistas como Emiliano García Page, Alfonso Guerra o el ex presidente del Gobierno, Felipe González.

A todos ellos, pocos si contamos el número, en las últimas horas se le ha sumado uno que encima abiertamente ha dicho que va a votar en contra en esa consulta, cuyo plazo para votar termina en dos días ( el sábado 4 de noviembre). Se trata del alcalde Ágreda y ex senador socialista, Jesús Manuel Alonso,que ha dejado claro en Mediodía COPE que va a votar NO porque la amnistía es una imposición clara del señor Puigdemont.

Jesús Manuel Alonso entiende que "la amnistía no se ha ofrecido al electorado ni se le ha explicado que es oportuna y necesaria para llegar a un acuerdo de gobernabilidad y que sí es una imposición del señor Puigdemont, porque yo he escuchado en la Cámara Alta, en el Senado, yo he escuchado a altos representantes del Gobierno manifestarse radicalmente en contra de una amnistía y, por lo tanto, yo tengo muy asimilado que una amnistía no entra dentro de mis valores ni de mis principios políticos ni personales", contesta a la pregunta de Pilar García Muñiz de por qué va votar que NO.

¿Por qué otros socialistas no lo dicen?

Asegura el alcalde de Ágreda que "siempre digo lo que pienso, intento ser honrado y honesto, mis padres me lo enseñaron, intento ser coherente y estoy tranquilo", añade que la amnistía y lo que en estos momentos se está produciendo es "una imposición, una exigencia por parte de una persona que en técnicamente en rigor jurídico es un delincuente porque ha incurrido en conductas penalmente relevantes y eso lo dice el sentido común".

Añade que su voto en contra es "mi opinión, es mi convicción personal, pero también la de mucha gente porque cuando me manifesté solo he recibido apoyo mayoritario, también de compañeros de partido que privadamente dicen una cosa y públicamente otra. Pero sobre todo de la gente que es la que sustenta un gobierno y la que sustenta un país, y esa gente me apoya por la coherencia y valentía de mis manifestaciones".

"Se necesita a personas valientes dentro del PSOE"

"Eso es algo personal, yo me puedo expresar libremente y digo lo que pienso y actúo con honestidad y no pienso que voy a perder", aunque se siente un pez que nada contra corriente.

Desde el punto de vista de Jesús Manuel Alonso, que no se ha planteado si va a entregar el carnet del PSOE y darse de baja, sí considera que "el PSOE no va en una buena dirección, creo se necesita un equipo de personas valientes, mujeres y hombres que den el paso y que reorienten al Partido Socialista Obrero Español y seguir en la línea de ilustres políticos de este país como Felipe González, José Bono como Alfonso Guerra a los que mucha gente considera obsoletos, pero que yo creo que han sido trascendentales para el desarrollo político de España" .

"Creo que la gente es inteligente y que no va a olvidar y creo esto se ha hecho en contra de su voluntad y esto va a tener sus consecuencias", concluye el, por el momento, uno de los pocos socialistas que se separa de la dirección que ha impuesto Pedro Sánchez.

