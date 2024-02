El alcalde de León cuenta, en COPE, cómo fue amenazado por Koldo: "Me quedan tres años para joderte"

Koldo García, que esta mañana era puesto en libertad con medidas cautelares por la Audiencia Nacional, es sin duda, uno de los nombres del día.

Koldo que comenzó su andadura política con el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, consiguió hacerse un huevo no solo en Ferraz sino también en el Ministerio de Fomento cuando José Luis Ábalos ocupaba la cartera del mismo y además era quien controlaba el Partido Socialista.

Con Ábalos como hombre fuerte de Ferraz y Moncloa, Koldo hizo también carrera, era la mano derecha de Ábalos, y algo más, el que hacía algún que otro trabajo no agradable para el secretario de Organización del PSOE o, en otros momentos, del ministro.

La fama de Koldo García tanto por sus actitudes, como por sus presuntos negocios, como por su carrera meteórica, era conocida, en especial por el recuerdo que dejaban algunas de sus actuaciones, digamos, chulescas.

Un comportamiento que recuerda como si fuera ayer, el alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, que sufrió sus amenazas durante una visita del entonces ministro de Fomento Ábalos a su ciudad acompañado por su fiel escudero, Koldo.

"Vino Ábalos y le pregunté qué pasa con nuestra tierra, no le pareció bien, pero no dijo educadamente nada, pero su asesor Koldo se me acercó para decirme que al secretario de Organización no se le señala con el dedo y que le quedaban tres años para joderme. Yo le dije que me quedaban dos años para seguir exigiendo lo mío", ha contado en Mediodía COPE, el alcalde de León.

"Su actitud conmigo fue chulesca y macarra y cuando escuchas una situación como en la que está inmersa ahora este hombre no te extraña, no por hacer juicios de valor, sino porque su actitud hacia mí fue así", recuerda

Con Santos Cerdán hicieron todo lo posible para eliminarme

Por supuesto, la amenaza se cumplió. "Hubo consecuencias, es lo que ocurre en los partidos, en mayo de 2022 hubo que hacer una asamblea en la agrupación local en la que todo el aparato del partido con Santos Cerdán a la cabeza hicieron todo lo posible con cambios hasta en el censo para eliminarme, pero los ciudadanos de León son más inteligentes que todas estas estrategias".

¿Le puede acabar salpicando a Ábalos este caso? "Creo que las personas que están a nuestro lado, nombradas por nosotros como personas de confianza, asesores..., pues alguna responsabilidad podría tener, porque todos los que nombramos personas de confianza alguna responsabilidad tenemos, las hemos nombrado nosotros", advierte José Antonio Diez a preguntas de Pilar García Muñiz.

¿Hará mella en el Partido Socialista en clave electoral? "Pues ya hemos tenido procesos electorales, y en Galicia se ha visto, todo lo que se hace tiene consecuencias y el PSOE tiene que volver a pensar en sus bases, en el municipalismo y no meterse en debates que no interesan tanto a las gentes. Los "ismos" hay que atenderlos, comprenderlos y saber hacia donde va la gente", concluye.