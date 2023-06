Afectados por la presa de Kajovka en Mediodía COPE: "Lo peor es que no hay agua potable"

El desastre de la presa deKajovka, al sur de Ucrania, ha supuesto todo un mazazo para Kiev y para los ucranianos que ahora tienen que lidiar, además de con una guerra con una riada descomunal.

Desde luego, ha dinamitado a corto plazo la contraofensiva ucraniana, que se suponía inminente. Pero, además, el ataque a la presa por parte de los rusos ha puesto en riesgo extremo a 80 municipios en los que viven más de 42.000 personas, municipios a los que el agua se ha llevado por delante.

Río abajo, a unos 60 km al sur de la presa, se sitúa la ciudad de Jersón en la que viven unas 300.000 personas y donde a esta hora la situación es muy complicada. El agua alcanza en algunas zonas de la ciudad los 5 metros de altura y hay casas que flotan, literalmente, en el rÍo.

Se han perdido casas, hay escasez de alimentos y lo más peligroso: No hay agua potable.

"La gente tiene miedo porque las autoridades están comunicando que el agua está contaminada con deshechos y productos químicos. También han comunicado que van a cortar el agua, la electricidad y el gas porque es imposible dar este servicio ahora mismo", cuenta a Mediodía COPE, Julio Suarez, un empresario español con familiares y amigos en Jersón con quien hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de los 468 días que dura esta guerra. Él conoce muy bien la ciudad porque vivió en ella durante más de 15 años.

Julio nos ha mantenido informados durante muchos meses de esta guerra, que se ha cebado muy duramente con Jersón. Este miércoles nos ha vuelto a contar las noticias que le traslada su hijo y sus amigos sobre las consecuencias del derrumbe de la presa (nos ha enviado fotos y vídeos con los que nos podemos hacer idea de la magnitud del ataque ruso).

"Las noticias son terribles, hay gente atrapada en las zonas altas de los edificios y no los pueden evacuar. Las vías están inundadas y no pueden salir por carretera solo por el tren".

Las calles, en muchas zonas de Jersón y alrededores parecen auténticos ríos. Hemos visto imágenes de personas que se desplazan en lanchas; vídeos con coches, casas, locales de todo tipo anegados por el agua, incluso, el propio Parlamento de Jersón, que se encuentra a unos dos kilómetros del río Dnieper, con agua que llega hasta la mitad de su puerta.

Las autoridades ucranianas han reanudado esta mañana las labores de evacuación de todas estas zonas inundadas. Sin embargo, como nos cuenta Julio, allí se quejan del ritmo de evacuación porque son muy pocos los que a esta hora han podido salir de la ciudad.

"Hay muy poca organización, apenas se ha evacuado a mil personas", le cuenta a Julio su hijo desde Jersón.

Evacuaciones que no son fáciles porque hay que recordar: tienen lugar en medio de ataques rusos que no han cesado en las últimas horas. En ciudades como Odessa, a unos 200 km de Jersón y comunicada por tren, no sufren las consecuencias directas de estas inundaciones como cuenta Tatiana desde allí a Mediodía COPE, pero sí la llegada masiva de muchas de esas familias que lo han perdido todo.





"El desplazamiento de personas que lo han perdido todo de las zonas que han quedado completamente inundadas y tendrán que buscar refugio en sitios colindantes a Odessa".

El presidente Zelenski ha confirmado que la explosión de la presa Kajovka ha dejado a cientos de miles de personas sin acceso normal a agua potable. Esta presa era una de las reservas más grandes de agua en Ucrania, por lo que para Kiev está claro que su destrucción ha sido totalmente deliberada.