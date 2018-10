Afectada por la sentencia: "Confío en la Justicia"

El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para el 5 de noviembre el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.

En su sentencia, dictada el pasado jueves, la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo determinó que era la banca, y no sus clientes, quien debía hacerse cargo del pago del gravamen en la firma de una hipoteca, fallo que contradecía uno anterior, de febrero de este año, que señalaba a los hipotecados como responsables de dicha tasa.

La paralización de la sentencia y lo que pueda decidir dentro de dos semanas el Alto Tribunal mantiene en ascuas a miles de afectados como Antonia Nadal. Esta mujer pidió una hipoteca por 150.000 euros en 2008 para comprar una vivienda y cuando salió la primera sentencia del Supremo se dirigió a su entidad y le dijeron que no le iban a devolver nada; tras la segunda sentencia veía con esperanza poder recuperar lo que había pagado por esos impuestos, "yo me subrogué del préstamo promotor y entonces los gastos eran poquitos, unos 500 euros o así. Luego salió una sentencia que decía que era cláusula abusiva la comisión de apertura que en mi caso eran 600 euros y aunque no estaba decidida..., pero con esta última sentencia del Supremo que dice que puedo reclamar el impuesto que ya son 1.800 euros esto ya es importante y si quería reclamar" afirma en 'Mediodía COPE' ya que le tendrían que devolver en total 2.900 euros.

Ante esta paralización, Antonia piensa esperar, "ya sé que el proceso va a ser lento, cuento con ello. Nunca un proceso judicial ha sido rápido, ahora no lo tengo, no pasa nada porque me lo den dentro de dos años", porque su equipo de abogados le dan esperanza, "confío en la Justicia, que es justa y que lo recuperaré porque de repente te das cuenta que has pagado 2.900 euros que no tenías que pagar y que podría haber pagado los muebles de mi casa, o una reparación o cualquier otra cosa".