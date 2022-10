Abogado de la secuestradora del bebé de Basurto, en 'Mediodía COPE': "Es muy infantil, no hay riesgo de fuga"

Poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que le llevó a Mireilla, como se llama la mujer que secuestró al pequeño Aimar el pasado jueves en el Hospital de Basurto, a cometer semejante acto delictivo que mantuvo a los padres del recién nacido y la Ertzaintza en jaque durante muchas horas.

Ahora sabemos que esta mujer de 24 años, "que es muy infantil, que no está bien de la cabeza", como dice su abogado Andrés Falceto enMediodía COPE perdió al bebé que esperaba, pero como no se lo dijo a nadie siguió con su embarazo, ya de forma imaginaria. En su imaginación, nada había cambiado y le contaba a todo el mundo lo ilusionada con el nacimiento próximo de la que iba a ser su primera hija.

Pero como le preguntaban cuándo iba a dar a luz porque ya tenía que haber alumbrado a la pequeña, Mireilla se inventó que "que tenía un parto programado", cuenta en COPE Andrés Falceto que ha descrito los pasos que siguió el pasado miércoles "entré en el hospital, encontró una sala con los uniformes y se puso uno, luego secuestró al niño lo sacó escondido en la bolsa y se fue a casa de una amiga donde pasó la noche", qué pasó después pues "con el shock no se acuerda bien de lo que hizo, tiene lagunas", afirma su abogado.

¿Por qué no lleva el niño a la Policía y lo deja en un felpudo? "Al despertarse en casa de su amiga y ver a Aimar se echa las manos a la cabeza y pensó qué he hecho, entonces subió a otro piso en el ascensor, escuchó que hubiera movimiento dentro de la casa y al ver que había gente, llamó al timbre, esperó que abrieran y se fue" relata el abogado en COPE según la versión aportada por su defendida.

"Es muy infantil, no sabe cómo actuar"

"No fue a la policía, no se entregó ni entregó al bebé a la Ertzaintza porque es muy infantil, no sabe cómo actuar, no sabe cómo moverse en la vida normal, por ello llama a una amiga para que sea ella la que llame a la Ertzaintza", asegura el defensor de Mireilla que por este motivo se opone a la petición de la Fiscalía, petición que va a recurrir porque no existe riesgo de fuga.

"Aunque no nos ha llegado la notificación de la Fiscalía, nos opondremos al recurso porque coger al bebé era continuar con un embarazo que ella perdió, era para presentárselo a la familia, era una película que ella tenía en la cabeza y una vez pasado ya no hay peligro" insiste su abogado defensor.

Sin embargo, la defensa no se opondrá a la petición de alejamiento que van a solicitar al juez los padres del pequeño Aimar como ya han anunciado. Padres que no entienden que la juez haya dejado a la secuestradora de su hijo en libertad sin ninguna medida cautelar.

Sobre su entrada como han solicitado en un centro psiquiátrico, "ya está en marcha, ella y su familia han comenzado este lunes con los trámites".













