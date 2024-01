Sofía Buera: "Mejor prepararse porque los expertos consideren que esto seguirá así un tiempo"

Audio

A estas alturas de la Navidad...o tienes en tu familia o entorno de amigos a alguien malo, enfermo..o lo estás tú. Los protagonistas de esta semana no son los políticos, ni los independentistas ni siquiera los conflictos geopolíticos. Son..los virus. Y tres ni más ni menos. La gripe A, el Covid y el VRS responsable de las bronquiolitis especialmente en los más pequeños.

Así pues tenemos según los expertos una tripledemia, tres epidemias de tres virus de forma simultánea... ¿Y esto qué quiere decir? Porque con lo de epidemia uno siempre se asusta....pero es una forma de denominar a cuando la incidencia de contagios supera ciertos umbrales. En estos momentos nos estamos acercando a los 1000 casos por cada 100.000 habitantes en cuanto a infecciones respiratorias...y aquí va desde la gripe y el Covid a otros catarros...Hay CCAA incluso donde se superan estos umbrales....ahí tenemos por ejemplo a Canarias con casi 1300 casos o los más de 1200 de la Rioja....

Esta es la fotografía que nos hace el presidente de honor de los médicos de urgencias y emergencias..el doctor Juan Armengol...

La gripe vemos que es la champions como decía el doctor este año. Y hasta más del 60% de los casos en muchas regiones son de esta vieja conocida que en los últimos años ha estado circulando menos, a causa del enorme protagonismo que tenía el Covid....

¿ Y por qué vuelve este año con fuerza? La primera causa hay que buscarla en eso...en que el Covid ha ido desvaneciéndose de nuestro díaa a día comaprado con los inviernos pasados...Y conforme ha ido disminuyendo éste ha crecido la circulación de gripe..porque entre otras cosas además, tenemos muchas menos defensas naturales que en lso años previos a la pandemia donde estabamos acostumbrados a que año sí y otro también nos pillásemos una..

Digamos que nos ha pillado sin tantas armas para defendernos..a la vez que nos quitábamos otro escudo, otras medidas de protección en estos años como han sido las mascarillas para todos o el lavado de manos continuo con geles hidroalcohólicos...

Y todo esto con las fechas en las que estamos..esas sí son típicas siempre..de todos los años..que si la nochebuena, la Navidad...que si la nochevieja....que si el año nuevo..

las navidades, juntarse en espacios cerrados como casas, bares o restaurantes....El frío, también tradicional de los días en los que estamos pero que oye, siempre contribuye como factor a que estos virus se propaguen más fácilmente...

Y luego la tasa de vacunacion que en gripe, quizás también motivado un poco por el cierto hartazgo con el covid y las dosis de recuerdo...tampoco están apra lanzar cohetes...

Bueno..pues todo esto..todos estos factores están tensionando los circuitos donde a uno lo curan...los centros de salud donde cuesta conseguir una cita libre minimo en una semana, 10 días....y los hospitales..

la asistencia a urgencias es un 35% más que en esta misma semana del año pasado...En algunos falta personal, especialmente en regiones mas pequeñas donde no estána costumbtrados a estos picos..faltan méciso y enfermeras, que esto es algo que si se nota durante el año no te cuento en un momento así..y faltan camas, porque son muchos, espeicalmente mayore sy patologías previas los que necesitan al menos de unas cuantas horas de observacion y tratamiento en urgencias, aunque no haga falta un ingreso...Hay ccaa que empiezan a tomar medidas como al contratacion de personal extra mientras otras se plantean recuperar las mascarillas en centros sanitarios o abrir agendas para vacunar de la gripe a más poblacion...Mejor prepararse desde luego porque los expertos consideren que esto seguirá así al menos durante un par de semanas...Con el covid ya aprendimos..que es mejor prevenir..que curar...

La semana que viene vuele todo el mundo al trabajo, los niños al cole y ahí si que sí vendrá la prueba de fuego....

