Sofía Buera: "Con esta rebaja del IVA seguiremos haciendo encaje de bolillos con el presupuesto familiar"

Audio Sofía Buera

El domingo no, que está todo cerrado al ser Año Nuevo. Pero el lunes que viene cuando vayas al supermercado muchos productos te van a costar menos de lo que te cuestan ahora. Y esto será así durante 6 meses o, quizá, no tanto porque dentro de esa letra pequeña que esconde todo decreto figura que esta medida se va a eliminar en caso de que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos no elaborados baje del 5,5%.

¿Y qué pasa? Que las proyecciones económicas que realizan instituciones de cierto prestigio como la Fundación de las Cajas de Ahorro hablan de que está, actualmente, en el 6,3%, estará al 5,8% en enero y al 5,4% en febrero. Así que de cumplirse estas proyecciones, la medida anunciada por el Gobierno duraría apenas dos meses.

Bueno, mientras dure, estarás pensando: ¿Cuánto me voy a ahorrar en mi cesta de la compra? Yo me he puesto a hacer mis cálculos con la lista básica que suelo llevar al supermercado:

Una Docena de Huevos: 12 céntimos menos.

1 caja de 6 litros de leche: 17 céntimos de ahorro.

Pan: 4 céntimos menos en una barra

1kg de platanos: 10 céntimos de ahorro

1kg de naranjas: poco más de 15.

La Harina: 3 céntimos menos.

Judias verdes: 18 céntimos de ahorro en dos mallas de kilo.

1kg de tomates para la ensalada: 11 céntimos

La bolsa de lechuga: apenas 2 céntimos.

La carne y el pescado: nada. Y, es que, el IVA en estos productos no se ha reducido del 10%, así que la bandeja de pechuha de pollo te va a seguir costando 4,12 euros y los filetes de merluza que te preparan en la pescadería 10,73 euros.

El litro de aceite de oliva virgen extra sí que tiene rebaja, cerca de unos 20 céntimos, que no está nada mal, tal y como está de caro. Y el litro de agua no, este se queda en poco más de 50 céntimos que cuesta ahora.

Osea que, en total, mi cesta de la compra por la que hoy pago 44.5 euros, me pasará a costar 42.30€. Es decir, poco más de dos euros de ahorro.

¿Que se agradece? Está claro. No vamos a ponernos exquisitos, pero tanto, tanto, como que se trata de un gran paquete de alivio a la inflación, pues está visto que no demasiado. Sobre todo, si tenemos en cuenta que desaparece la bonificación a los carburantes. Y es verdad que aunque el coche no es de primera necesidad, quien más y quien menos, tiene uno en casa. Y ahí, sí, con esa eliminación de la bonificación, llenar el depósito te costará 10 euros más cada vez que repostes.

Y luego está la derivada de si los productores y, sobre todo, los comercializadores van a a repercutir esta bajada del IVA a los productos. Tampoco está muy claro el que se haga en toda su dimensión, teniendo en cuenta que muchos de los que venden los comercializadores, sobre todo tiendas más pequeñas no han trasladado la subida tan grande que han registrado algunos alimentos. El Gobierno dice que va a estar vigilante y que habrá sanciones si ese descuento no se aplica.

De momento y hasta que la inflación no nos diga lo contrario, a partir de la próxima semana y hasta junio, te ahorrarás dos euros en al compra semanal y pagarás 10 más por la gasolina. Así que ya vemos que en 2023 no nos libramos de seguir haciendo encajes de bolillo para que el presupuesto familiar cuadre mientras la vida siga tan cara.