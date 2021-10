Pilar G. Muñiz, sobre los PGE: "Si no cuadran, se tira para adelante y ya vendrá otro que lo arregle"

Audio

Hoy han llegado los Presupuestos Generales del Estado al Congreso. Tras el pacto con Unidas Podemos contemplan un gasto de 459.000 millones de euros. Esa es la palabra clave, gasto.

No hace falta ser un premio Nobel de Economía para saber que para poder gastar más, hay que ingresar más. Los hogares de este país hacen cada mes una previsión de gastos e ingresos, las familias, las empresas, etc. No estamos descubriendo nada nuevo.

Pero hay una clave que vale para todos los niveles. Desde el hogar familiar hasta el Palacio de la Moncloa. Hay que ser realistas a la hora de abordar los gastos y los ingresos. De lo contrario hay problemas.

Todos lo hacemos, y al precio al que está la luz y el gas, más todavía. Miramos las facturas, los gastos y si comprar un sofá nuevo tiene que esperar, pues esperamos...

El Gobierno está presentando hoy los PGE con el gasto más expansivo de la historia y los sustenta en unas previsiones económicas optimistas que equilibran la balanza del gasto y los ingresos.

El problema es que son eso, previsiones y no certezas. Ya son varios los organismos internacionales que lanzan jarros de agua fría sobre el optimismo del Gobierno.