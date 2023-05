Pilar G. Muñiz sobre los actos del 2M : "Un show que nos podrían haber ahorrado porque no aporta nada"

Audio

Hoy es 2 de Mayo, día festivo en la Comunidad de Madrid, donde en el acto institucional se ha vuelto a poner de manifiesto el choque entre el gobierno central y el regional. O lo que es lo mismo, el choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.





Había mucha expectación por saber qué iba a pasar, si en ese acto iba a aparecer o NO el ministro de la Presidencia Felix Bolaños... que parece que estaba muy interesado en acudir pese a NO haber sido invitado por el Gobierno madrileño. Al final Bolaños se ha presentado y ¿qué ha pasado? Pues ha sido recibido así por la gente que estaba esperando en la Puerta del Sol.

A partir de ahí se ha desplegado todo un espectáculo de gestos, miradas y detalles protocolarios que no tienen desperdicio... En dos escenarios. Primero, en el interior de la Puerta del Sol, mientras se procedía a la entrega de medallas y el discurso de Díaz Ayuso. En esa escena, Bolañós ha acabado como ministro consorte de Margarita Robles, la ministra de Defensa que si contaba con invitación formal... En ese momento, desde la Comunidad de Madrid NO han querido empañar este día festivo o no han querido dar más protagonismo a Bolaños y por no armar más bronca, que ya tienen lo suyo siempre con el gobierno central. Le han dejado sentarse en primera fila. Punto para Bolaños...





Pero la cosa no ha acabado ahí y el duelo de protocolos estaba todavía por evidenciarse en la calle, pocos minutos después. Esta es la imagen.Tocaba la parada militar. En la Tribuna había un espacio reservado para Ayuso, para Margarita Robles, para Nuñez Feijoo, para el alcalde de Madrid, Martinez Almeida y para el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el JEMAD. Todos ellos han ido subiendo poco a poco, uno detrás de otro y en ese momento, animado por alguien de su equipo, se ha sumado el ministro Bolañós a la fila. Como el que se cuela en la fial del parque de atracciones. Así, como si no pasara nada pero con todas las cámaras de televisión siguiendo sus movimientos.





Cuando Bolaños va a subir desde protocolo de la Comunidad de Madrid le indican que NO es su sitio y le paran, y ahí perdemos lo que ocurre detrás de la Tribuna. El caso es que se inicia la parada militar y de repente el Ministro aparece haciendo declaraciones desde el interior de la sede de la Comunidad de Madrid. Allí ha dicho el ministro de Presidencia que no quiere entrar en polémicas con el gobierno de Ayuso pero también lo dice mientras se celebra un acto institucional en el exterior.





Un espectáculo en definitiva. Un show que nos podríamos haber ahorrado, la verdad, porque más allá del morbo político todo esto aporta realmente poco. Y muchos menos soluciona ningún problema real que podamos tener los ciudadanos.