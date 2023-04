Pilar G. Muñiz sobre ley de vivienda “No sería la primera vez que una ley estrella genera efectos indeseados"

Audio

Tres años ha tardado el gobierno de Coalición en sacar adelante una de sus leyes estrella. El Congreso da hoy el visto bueno definitivo a la nueva Ley de Vivienda, está a punto de aprobarse tras su paso por el Senado.





Es una ley arriesgada, donde partidos como Podemos, Esquerra o Bildu han dejado una impronta muy fuerte. Eso se nota en las modificaciones en las que se aborda la okupación de viviendas y que obligan a los propietarios, por ejemplo, a demostrar las condiciones de vulnerabilidad o no de los okupas. Es arriesgada porque es una incognita saber cómo se va a comportar el mercado a partir de ahora, especialmente el del alquiler, una fórmula de vivienda que en España, según eurostat, utilizan 1 de cada 4 personas. Sobre todo jóvenes a quienes el acceso a una casa en propiedad se les está complicando bastante. El asunto de la vivienda, según el CIS, ocupa el sexto lugar en la preocupación de los españoles pero ahora mismo es el caballo de batalla electoral del gobierno de Coalición, con Pedro Sánchez a la cabeza prometiendo viviendas como si salieran de la tierra por generación expontánea.





No es así, porque el mercado de la vivienda está marcado por múltiples factores y no se va a solucionar solamente construyendo casas. Una de las incógnitas y a la vez uno de los retos será comprobar si con la entrada en vigor de esta nueva ley el mercado de alquiler se contrae o no. En este mediodia COPE también hemos hablado con Quique Escribá, es uno de esos grandes propietarios, grandes tenedores, a los que esta ley señala especialemente. Tiene 12 viviendas en alquiler a lo largo de toda la Comunidad Valenciana.





Para sus impulsores, esta ley de vivienda es valiente porque se centra en facilitar económicamente el acceso al alquiler, limitando sus precios por obligación. Pero para otros, esta ley más que a la valentía responde a la temeridad y a la ideología. Se centra en la intervención del mercado y presenta a los propietarios como parte del problema en lugar de como parte de la solución. Ya veremos como evoluciona todo este asunto pero no sería la primera vez en esta legislatura que acabamos viendo como una ley estrella acaba por generar efectos indeseados.