Pilar G. Muñiz, sobre la entrevista de Herrera a Zapatero: "Se ha presentado como mentor de Pedro Sánchez"

Escuchando a Zapatero esta mañana con Herrera en COPE se entiende perfectamente cómo el actual gobierno de Pedro Sánchez es la versión 2.0 del “Zapaterismo”. O dicho de otra manera, el “Sanchismo” es la evolución natural de los gobiernos de Zapatero y no se entenderían el uno sin el otro. Y eso se aprecia en los 3 ejes de la entrevista de Zapatero en Herrera en COPE. Uno de los momentos más tensos ha sido la referencia la final de ETA, algo que el ex presidente del Gobierno asume cómo un logro personal.

Políticamente, con el paso del tiempo, uno de los más beneficiados del final de ETA, ha sido el propio Pedro Sánchez que ha utilizado a Bildu para llegar al poder y sacar adelante pactos de todo tipo. Y aquí llega la segunda clave, la defensa cerrada de esta política de pactos con los independentistas. Él mismo inició ese camino. En los pactos con Esquerra también se atisba una evolución casi natural de los gobiernos de ZP a los de Sánchez. Zapatero fue el que digo aquello de que “aprobarían todo lo que viniera de Cataluña” en referencia a la reforma del Estatut que luego tuvo que modificar sustancialmente el Constitucional porque desbordaba ampliamente competencias autonómicas. Más que como ex presidente se ha mostrado como un auténtico mentor de Pedro Sánchez. Lo que nos lleva a un tercer eje, Zapatero entra en campaña.





Y es que ha procurado vender lo mejor que ha podido la gestión del Gobierno. Es el “España va bien de Aznar” pero en versión ZP. Por cierto que califica de bulo que hablara con Sánchez sobre el adelanto electoral pero NO ha escatimado en elogios por esta decisión. Desde luego escuchando a EX presidente, a Pedro Sánchez no le hace falta abuela. Ahora bien, Zapatero lo ve todo desde su posición de “contador de nubes” (como él mismo definió su retiro). Es un personaje alejado de la política y que tiene poco que perder.

Lo digo porque NO sé es si opinarán lo mismo de la gestión de Sánchez los barones del PSOE que han visto desmoronarse supoder autonómico en las últimas elecciones municipales y autonómicas...





