Pilar G. Muñiz sobre el crimen de Lardero: "No creo que nadie cuestione ahora la Prisión Permanente Revisable"

Audio

Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes 1 de Noviembre, día de Todos los Santos, en el que este año sí se pueden visitar los cementerios de nuestro país. Una tradición que las medidas anticovid nos impidió cumplir el año pasado. Estábamos con muchas restricciones, con estado de alarma, toques de queda, confinamientos perimetrales, limitación de aforos, por lo que muchos no pudieron acudir a los camposantos y rendir homenaje a sus seres queridos que ya no están.

Este año la situación del coronavirus es completamente diferente para alivio de un sector, el de las floristería, que el año pasado quedó seriamente tocado tras perder 400 millones de euros y que en esta fecha venden el 20 por ciento de la facturación anual. Hoy, el dilema es si mantener los precios o repercutir en el cliente las subidas de luz, gas o transporte que nos afectan a todos.

Pues en esas están ahora mismo los negocios, en decidir qué hacen con los precios en un contexto en el que la energía está disparada. Vamos a ver qué pasa a partir de hoy que ya no contamos con el gas que nos llegaba a través del gasoducto del Magreb. Desde el gobierno aseguran que el suministro está garantizado, pero ¿a qué precio? Porque ahora ahora el que nos llegaba a través de esa vía tendrá que hacerlo licuado en buques gasísticos.

Y hoy, Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del pequeño Alex en Lardero, ha pasado su primera noche en prisión. El lugar de donde no debió salir en abril de 2020. Muchos se siguen preguntando cómo Instituciones Penitenciarias pudo dejar en libertad a un sujeto con dos condenas, por dos agresiones sexuales y asesinato en contra de la opinión de la Junta de Tratamiento de la Cárcel. Ahora está acusado de presunto homicidio y se enfrenta a prisión permanente revisable. La misma pena que Pedro Sánchez prometió derogar en uno de sus programas electorales y a la que se ha opuesto siempre Podemos.

Hace menos de un mes el Tribunal Constitucional rechazó el recurso presentado por los socialistas y avaló la pena que consideraba proporcionada. Y ahora ¿qué dicen desde el gobierno ? El ministro Grande Marlaska pide que no se aborde este asunto desde la indignación más inmediata. Marlaska pide no abordar este asunto en caliente, pero la realidad es que algo ha fallado de nuevo en el sistema que ha permitido que un depredador sexual esté en la calle y vuelva a asesinar. Después de este caso, no creo que nadie tenga el valor ni la autoridad moral de cuestionar esa prisión permanente revisable.