Pilar G. Muñiz: "Leonor cumplirá con un mandato Constitucional recogido en el artículo 61"

Cualquiera que paseé estos días por el centro de Madrid sabe que la capital se está poniendo guapa para un evento importante... La pista indiscutible la tienes en la imagen de la princesa de Asturias, Leonor en miles de banderolas por el centro de la capital al más puro estilo campaña electoral...

A las 11 de la mañana, Leonor llegará en coche y accederá al Congreso de los Diputados por la Puerta de los Leones...

Irá vestida de civil pero llevará puesto el collar de la Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración que otorga la Corona Española y que la Princesa recibió en 2018 de manos de su padre...

Una vez dentro cumplirá con un mandato Constitucional recogido en el artículo 61 de la Carta Magna... Jurar la constitución y la fidelidad al Rey.

En la práctica, ese juramento supone ponerse a disposición del pueblo español que es en quien reside la soberanía nacional... Hay diputados de Esquerra, del PNV o de SUMAR que no asisten al acto para evidenciar su indiferencia y NO rendir pleitesía a la corona cuando el acto simboliza todo lo contrario... Significa que la corona se pone a disposición del pueblo. Pero... seamos sinceros, hay ausencias que NO se van a notar en absoluto...

Pero volviendo a lo importante... más allá de los formalismos, el acto de mañana tiene alguna consecuencia práctica en la sucesión al trono... Por ejemplo, ya no haría falta una regencia si el Rey faltara... Con la mayoría de edad y su juramento, Leonor podría acceder al trono y convertirse en reina directamente...

El acto en sí no llevará demasiado tiempo, Leonor será recibida por los presidentes del Congreso y del Senado en las escalinatas... En el interior se escuchará el himno de España, y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol pronunciará un discurso y la Princesa se limitará a Jurar la Constitución... En ese momento, por cierto, también replicarán las campanas de Convadonga, en Asturias, otro de los lugares simbólicos para la monarquía española.

El siguiente escenario del día lo vamos a tener en el Palacio Real, donde tiene que llegar la comitiva real antes de las 2 de la tarde... A esa hora comienza el almuerzo donde el Rey Don Felipe también pronunciará unas palabras y Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, le impondrá a la Princesa el Collar de la Orden de Carlos III... que es la máxima distinción CIVIL que otorga el Gobierno.



De forma más íntima, el tercer escenario será el Palacio de EL Pardo donde habrá un encuentro familiar y donde aparecerá la figura de sus abuelos paternos, El rey Juan Carlos y la Reina Sofía...

A ellos si que les va a echar en falta durante los actos de la mañana en el Congreso porque... de alguna manera... fueron protagonistas en su día de la tradición que mañana culmina su nieta y ahora no van a estar presentes... Se pueden compartir o no los motivos para la ausencia... pero no deja de ser una pena...

Mañana tendrá lugar un acto simbólico pero muy importante... Es un acto que afianza nuestra Constitución y refuerza la soberanía nacional... En eso se basa absolutamente todo lo demás, incluido la formación de gobiernos (por ejemplo pactando con independentistas) o la elaboración de leyes (por ejemplo promulgando una amnistía)... No puede haber nada fuera de la Constitución y no está demás que actos como el de mañana... sirvan para recordarlo...