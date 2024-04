Pilar G. Muñiz: "En las comisiones de investigación se ponen siempre a funcionar los ventiladores"

Audio

Te acuerdas de “¿dónde está WALLY?” Ese libro en el que tenías que buscar a un personaje escondido en medio de la masa. Uno echaba un rato hasta que localizabas al famoso Wally que siempre llevaba un jersey a rayas.

Pues hoy hemos tenido una nueva edición, pero en versión política ¿Dónde está Koldo?. En el Senado han estado buscándolo varios días hasta que han conseguido darle la notificación. El PP cree que ha habido una maniobra de interior para dificultar su localización.

Le andaban buscando para comunicarle una citación en la Comisión que pretende investigar una presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. En el juzgado se investiga el cobro de mordidas a cambio de facilitar contratos con administraciones en aquellos años controladas por el PSOE.

El mediador en esta trama sería Koldo que se valía de su influencia política a través de su estrecha relación con el Ex ministro José Luis Ábalos. Koldo comparecerá el lunes.

Todo esto ha acabado en un lío político considerable y cada vez que hay lío se da rienda suelta a las comisiones de investigación, que son el escenario perfecto para poner a funcionar los ventiladores.

En este caso, a falta de una Comisión sobre mascarillas, en este momento tenemos 2 a gusto del consumidor. Una en el Senado, con mayoría del PP y otra en el Congreso, con mayoría Frankestein encabezada por el PSOE.

La del Senado se centra en el caso Koldo en paralelo a la investigación judicial y la de Congreso pretende hablar de contratos sanitarios en general, quizás con la intención de diluir el caso Koldo entre todo los demás y de paso, si sale el nombre de Ayuso, mucho mejor.

De estas Comisiones políticas no se puede esperar que saquemos algo en claro. Es verdad que cualquier citado tiene obligación legal de acudir pero otra cosa es que quiera hablar o declarar algo.

En estos casos, suele pasar que vale más la imagen de un compareciente sometido a preguntas de sus señorías que lo que pueda decir de verdad. Por eso hemos vivido el episodio de ver cómo se acumulan citaciones de todos los partidos. Y En ese afán de ver quién es el “campeón de las citaciones”, hemos llegado a ver al PSOE convocando y desconvocando fiscales en menos de 24 horas.

La verdad es que no parece lo más adecuado que funcionarios que están en plena investigación judicial sean interrogados, precisamente, sobre esas investigaciones. Lo normal es que la información que puedan aportar sea poca o ninguna. Y lo mismo pasa con personajes como Koldo que estando imputados no van a decir en una comisión lo que no han dicho al juez.

Pero, hay que intentarlo. Y lógicamente tampoco puedes abordar este asunto sin citar a los protagonistas.