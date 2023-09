Pilar G. Muñiz: Si las Administraciones son hackeadas, imagínate las pequeñas empresas

Audio

Ha vuelto a pasar... Un ataque informático está causando el caos en una administración pública... Esta vez ha sido el Ayuntamiento de Sevilla... Y a esta hora...lo voy a volver a intentar a ver qúe pasa...Tecleto en el ordenador que tengo delante..me meto en la página del consisterio....y nada...imposible... acceder...lo que es una faena para los 700 Mil habitantes que tiene la ciudad de Sevilla y que a lo mejor necesitan hacer algún trámite con su ayuntamiento... NO sé... pagar una multa o consultar el padrón municipal...

Ahora mismo esta web sigue bloqueada mientras trabajan los expertos informáticos... El Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI y la Policía Nacional están investigando el origen del ataque... pero según fuentes municipales detrás podría estar uno de los grupos de hackers más potentes del mundo... Porque un acción de este tipo no lo hace cualquier aficionado ... Es un ataque muy sofisticado...

Estos delincuentes están pidiendo un rescate de 5 millones de euros y el Ayuntamiento dice que no está dispuesto a ceder al chantaje... Fuentes municipales nos cuentan que el ataque se ha centrado en un antiguo servidor y que estos delincuentes NO han conseguido acceder a datos personales de usuarios aunque lo han intentado...

Es un ataque muy similar al que sufrió el Hospital Clinic de Barcelona el pasado 5 de marzo y que acabó con la filtración de miles de datos de usuarios en la DEEP WEB...Internet PROFUNDA….porque la Generalitat también se negó a pagar el rescate... En un ataque de este tipo, el problema no es sólo la molestia para los ciudadanos... El problema también es que los servicios municipales esenciales acaban afectados... Por ejemplo, ahora en Sevilla se ha complicado mucho la comunicación interna entre la Policía Local y los servicios de Emergencia...

Esta vez ha pasado aquí en Sevilla pero puede pasar en cualquier otro sitio y esto me lleva a pensar: Si con los medios que cuentan las administraciones públicas se acaban colando estos delincuentes... imagínate qué puede estar pasando en miles de empresas de este país... Si con todos sus medios las Administraciones son hackeadas, imagínate las pequeñas empresas

Según el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, sólo el año pasado se detectaron casi 120 Mil incidentes. La inmensa mayoría, 110 MIL dirigidos contra particulares y empresas, un 22% más que el año anterior. Un ataque informático en el que te roben o encripten la información que tenemos en el ordenador... nos puede hacer polvo a cualquiera pero a una empresa la pueden hundir...

En muchos casos, el perjuicio económico puede ser tan grande que algunos empresarios acaban por negociar un rescate... Esa empresa puede perder mucho, muchísimo dinero y al final puede optar por ceder al chantaje. Esto está pasando, hay muchos casos... y no hace falta que sea una multinacional, puede tratarse de una pequeña empresa... A diferencia de un Ayuntamiento como el de Sevilla, de esto NO nos enteramos porque estas empresas no quieren dar publicidad a este tipo de problemas...