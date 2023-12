Pilar G Muñiz: Increíble,Francia amenaza con multar a ciudadanos por ponerse la bufanda de su equipo

Audio

A las 7 menos cuarto de esta tarde, arrancará el partido de Champions entre el LENS francés y el Sevilla... Ya sabes que lo podrás seguir en Tiempo de Juego con todo lo que allí suceda...

Y te hablo de esto porque este partido ha generado una polémica complicada que va más allá del terreno de juego. El gobierno Francés ha prohibido que los aficionados sevillanos accedan al estadio y que estén por la ciudad de Lens que está situada muy cerca de la frontera con Bélgica...

En concreto lo que se prohíbe es que un sevillista pasee por esa ciudad con una camiseta o una bufanda de su equipo. Si ese mismo ciudadano pasea como un turista más será bienvenido siempre que oculte su condición de sevillista... Y ojo porque las multas pueden alcanzar los 30 MIL euros e incluso 6 meses de prisión...

Las autoridades francesas intentan evitar cualquier choque violento motivado por el fútbol... El propio gobierno francés reconoce que es una medida drástica porque tienen un problema grave con los ultras...

Si esto es así, lo que resulta preocupante es que el gobierno de Macrón está reconociendo su incapacidad con este asunto de la violencia en el fútbol... Al final, lo que parece es que la policía te dice; “como NO controlamos el problema... mejor no vengas y... si vienes... te escondes”

Estamos hablando de Francia ehhh..., un referente en la Unión Europea que hoy amenaza con multar a ciudadanos por ponerse una bufanda de su equipo...

Y no nos referimos a ultras violentos.... hablamos de gente bastante normal... Como Rocío, una sevillana que ahora mismo está en Lens sin saber muy bien qué puede pasar esta tarde...

Y a todo esto; ¿dónde queda la libertad de expresión?... Porque resulta muy llamativo que animar a tu equipo, sin meterse con nadie, puede acabar en una multa...

Ya sabemos que cafres... los hay en todos los sitios... en Francia, en Italia, en Alemania... y en España también... pero, sabiendo que el riesgo CERO no existe, se supone que la policía tiene la capacidad de controlarlos porque no vivimos bajo la ley de la selva.

Nos guste o no, esperemos que al menos esta medida les sirva para controlar a estos grupos violentos... A lo mejor saben algo que el resto no podemos saber. En cualquier caso, lo que está pasando es tan llamativo como decepcionante en un país que en apenas 8 meses tiene que organizar unos Juegos Olímpicos... Y esto, desde luego, no parece la mejor de las presentaciones...